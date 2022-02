SYFY Eternity : Fan de science-fiction ? Participez à un concours et gagnez 10 000€ !

La chaine SYFY part à la recherche du plus grand fan de science-fiction de tous les temps avec Eternity.

La chaine SYFY rend hommage à la culture SF et part à la recherche du plus grand fan de sience-fiction de tous les temps. Elle lui décernera ainsi le titre d’expert absolu du genre et le fera entrer dans la légende.

L’élu laissera non seulement son nom à la postérité pour des générations à venir mais il remportera aussi 10 000€. Cependant, la route vers ce titre et cette somme sera longue et difficile pour tout les prétendants qui tenteront leur chance à l’expérience Eternity.

Eternity est une chance unique pour tous les fans du genre de mettre leur savoir à l’épreuve et remporter le titre de maitre absolu de la science-fiction. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur www.syfy-eternity.com .

Pour tentez de gagner les 10000€, vous devrez affronter le Gardien, une entité suprême qui vous soumettra sans relâché à des centaines d’énigmes afin d’évaluer votre niveau de connaissances.

Le concours est accessible depuis le 22/02/20222 et continuera jusqu’au 22/03/2022 dans plusieurs pays dont la France, l’Espagne, le Portugal et bien d’autres. Le participant ayant atteint le score le plus élevé à la fin du concours sera sacré plus grand fan de science-fiction de tous les temps.

Alors vous sentez-vous à la hauteur pour affronter le Gardien ?

Crédit ©SYFY