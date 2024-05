Seigneur des Anneaux : LEGO dévoile son set Barad-Dûr, la forteresse mythique de Sauron

Après Rivendell LEGO propose un nouveau set inspiré du Seigneur des anneaux : la forteresse de Barad Dur

Un set richement détaillé, saisissante reproduction en brique de la sinistre forteresse et de sa tour vertigineuse, couronnée avec l’Œil de Sauron, qui semble menacer la Terre du Milieu.

Il comprend également 10 minifigurines, parmi lesquelles Sauron, La Bouche de Sauron, Gothmog, des orcs, Frodon, Sam et Gollum. Il sera composé de 5471 pièces, pour 83 cm de haut, sur 40 de large pour 30 cm de profondeur.

Une gamme d’accessoires emblématiques de la saga est également présente, notamment divers éléments d’armure tels que des casques pour La Bouche de Sauron et Sauron, ainsi qu’un anneau, la lumière d’Eärendil et la masse de Sauron. Le Set se divise en 4 section de construction sur plusieurs étages, pour un objet plus massif que jamais.

Le premier étage révèle la cachette de Gollum, une forge d’armes et une cellule pour orcs Au-dessus, dans la salle à manger du deuxième étage, une salle abrite un trône qui dissimule une carte de la Terre du Milieu. Le quatrième étage accueille le bureau de La Bouche de Sauron, tandis que le cinquième étage dévoile une bibliothèque équipée d’une échelle rotative.

Et clou du spectacle : La porte noire est automatisée et l’Œil de Sauron s’allume tout en étant amovible pour tourner dans différentes directions.

Un set fait apr des fans du Seigneur des Anneaux, pour des fans de la franchise mais surtout de LEGO.

Il sera disponible en prévente à partir du 1er juin, et le 4 juin pour le public pour un prix de 459,99€.

crédit photo : ©LEGO