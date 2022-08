Avengers Secret Wars : Mark Ruffalo tease She-Hulk dans les prochains films Avengers

Mark Ruffalo laisse entendre que She-Hulk sera présente dans le prochain film Avengers, Secret Wars.

La série She-Hulk vient d’être lancée cette semaine sur Disney+, introduisant une nouvelle héroïne qui pourrait bien faire la transition sur le grand écran. En effet, Tatiana Maslany a pris le lead de la série, mais il est bien possible (malgré les réticences de Jen à sauver le monde), qu’elle devienne une Avenger.

Mark Ruffalo a repris son rôle de Bruce Banner/Smart Hulk dans la série et l’acteur a peut-être laisse filtrer une infirmation un peu trop tôt qui a choqué Maslany de l’entendre.

Sur le tapis rouge de l’avant-première de She-Hulk: Avocate, Ruffalo et Maslany ont interagi avec The Hollywood Reporter. Maslany a parlé en plaisantant de la façon dont Jennifer est légèrement supérieure à Bruce maintenant qu’elle est aussi une Hulk. Lorsque Ruffalo a fait remarquer que cela pourrait être lui qui avait le dessus, Maslany a déclaré :

« Peut-être qu’elle a peu plus de dessus – parfois c’est plus elle, surtout. Il y a un biais; il y a un léger biais. « Souviens-toi à qui appartient cette série » – elle le dit dans la série, j’ai ajouté cette réplique parce que les gens étaient trop intéressés par Mark, et j’ai dit : « Non, nous devons faire revenir les choses à elle ». »

Maslany a en outre dit à Ruffalo : « laisse-moi un an » [pour être Hulk] après que Ruffalo ait jouer le personnage pendant une décennie. C’est la que la langue de Ruffalo (qui ne sait pas garder de secret) s’est déliée : « Très bien, je te laisse un an. Non, elle est là maintenant ; il n’y aura pas d’autre Avengers sans elle. »

La déclaration a choqué Maslany qui a répliqué « Quoi ? » à quoi Ruffalo a répondu, « C’est ce que j’entends dire. »

Clairement, les Avengers auront besoin de toute l’aide possible pour vaincre Kang le Conquérant dans les prochains films Avengers. On sait que la majorité des séries de Disney+ sont là pour introduire des personnages qui rejoindront les rangs des Avengers, la présence possible de Maslany dans les films ne devrait donc surprendre personne.

Avengers: Secret Wars sera l’aboutissement d’histoires s’étendant sur les phases quatre, cinq et six, collectivement connues sous le nom de The Multiverse Saga. Les deux films Avengers sortiront en mai et novembre 2025.

S’il semble que Tatiana Maslany sera une partie active des films à venir, Marvel Studios n’a pas encore officiellement communiqué sur le casting. Tout ce qu’on sait pour l’instant, c’est que le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Destin Daniel Cretton, sera à la réalisation de Avengers : The Kang Dynasty, qui sortira avant Secret Wars.

En attendant de voir She-Hulk sur grand écran, elle est à suivre tous les jeudis dans sa propre série sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Disney+