BRZRKR : Keanu Reeves auteur et héros immortel de son propre comic book

Keanu Reeves fait ses débuts dans le monde des comics avec BRZRKR qu’il a co-écrit et dont il est le héros.

Après le cinéma et les jeux vidéo, Keanu Reeves s’attaque aux comic books. En effet, la star des sagas Matrix et John Wick a écrit BRZRKR son premier comic book en collaboration avec l’auteur Matt Kindt (Folklords) l’artiste Alessandro Vitti (Marvel’s Secret Warriors), le coloriste Bill Crabtree (BRPD) et le lettreur Clem Robins (Hellboy).

Le personnage principal est un guerrier immortel, qui ressemble fortement à Reeves. Ce type, connu uniquement sous le nom de Berzerker, est mi-mortel, mi-dieu. À travers les âges, il a été contraint à la violence.

Maintenant, dans le monde moderne, il trouve sa place au sein du gouvernement américain pour mener les batailles trop dangereuses pour quiconque. Pour son service, Berzerker recevra la vérité sur son existence, y compris comment y mettre fin.

Reeves se dit aux anges avec la réalisation de ce comic : « J’adore les comic books depuis que je suis jeune et ils ont eu une influence significative sur moi sur le plan artistique », a déclaré Reeves dans un communiqué. « Pour avoir la chance de créer BRZRKR et de collaborer avec des légendes de l’industrie comme l’écrivain Matt Kindt, l’artiste Alessandro Vitti, l’artiste couleur Bill Crabtree, le lettreur Clem Robins et l’artiste conceptuel / couverture Rafael Grampá – ainsi que les grands personnages de Boom Studios – est un rêve devenu réalité. »

Des versions imprimées de ce comic BRZRKR #1 publiées par Boom Studios, sortiront au mois d’octobre prochain. Voici la couverture illustrée par Rafael Grampá.

Source : EW / Crédit ©Boom Studios