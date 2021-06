Captain America : Un fan construit des ailes de Sam Wilson qui fonctionnent !

Un fan de Marvel a construit ses propres ailes de Sam Wilson version Captain America qui se déploiet automatiquement.

Certains fans de Marvel sont vraiment très créatif et l’un d’entre eux, Greg Enriquez, a fabriqué ses propres ailes du Captain America de Sam Wilson qu’on voit dans Falcon et le Soldat de l’Hiver. Il a posté une vidéo sur Instagram sur laquelle on découvre les ailes qui fonctionnent.

Alors non, elles n’aident pas à s’envoler, mais elles déploient majestueusement grâce à un mécanisme automatique qu’il a fabriquer lui-même.

Enriquez a d’abord posté un sneak peek sur Instagram mais il avait promis un tutoriel sur sa chaine Youtube pour que les autres fans puissent fabriquer leurs propres ailes de Captain America. Il a tenu promesse et la vidéo est à voir ci-dessous. Evidemment, c’est en anglais.

Tuto ailes Captain America