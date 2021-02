Super Bowl 2021 : Timothée Chalamet est le fils d’Edward aux Mains d’Argent !

Timothée Chalamet est le fils d’Edward aux Mains d’Argent et Winona Ryder dans une publicité diffusée durant le Super Bowl.

Timothée Chalamet dans le rôle d’Edgar aux Mains d’Argent ? Non, ce n’est pas l’annonce de la suite du film classique de Tim Burton, mais une publicité pour la marque Cadillac qui fait la promotion de sa voiture qui se conduit sans les mains.

Dans cette pub, Chalamet joue le fils d’Edward et de Kim incarnée par Winona Ryder. Si Johnny Depp n’est pas présent dans la pub, Ryder a repris son rôle et joue la maman attentionnée avec son fils qui est le portrait craché de son père.

C’est l’histoire d’un garçon avec des ciseaux à la place des mains. Non, pas celui-là », dit Ryder en voix off dans la pub. Cela est suivi par des aperçus d’Edgar qui perfore par inadvertance un ballon de football, attire un champ d’aimants en classe de sciences et cause bien des incidents à cause de ses mains bien aiguisées.

A la fin, sa mère lui offre une Cadillac qui lui permet de prendre la route sans faire trop de dégâts puisqu’il n’a pas besoin de ses mains pour la conduire, tout est automatique.

Cette publicité a été diffusée durant le Super Bowl, grand-messe du football américain aux Etats-Unis.

Cadillac LYRIQ – ScissorHandsFree