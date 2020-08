Marvel’s Avengers : Spider-Man sera jouable dans le jeu sur PlayStation

Spider-Man sera bien jouable dans le jeu Marvel’s Avengers mais uniquement sur PlayStation.

Les gamers qui attendent Marvel’s Avengers avec impatience seront contents d’apprendre que Spider-Man sera bien un personnage jouable mais il ne sera accessible qu’aux propriétaires de PlayStation. Cela signifie pas de chance pour ceux qui possèdent une Xbox ou jouent sur PC. Sony contrôle les droits de Spider-Man, c’est pour cela qu’il est exclusivement jouable sur PlayStation.

La nouvelle a été confirmée via un article de blog de PlayStation. Ils n’ont pas encore révélé la conception officielle du personnage, mais un logo a été présenté.

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel’s Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc

