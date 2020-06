The Falcon and The Winter Soldier : Anthony Mackie compare la série à un film de 6 heures

Selon Anthony Mackie, la série The Falcon and The Winter Soldier est comme un film de 6 heures.

Anthony Mackie reprendra son rôle de Sam Wilson alias Falcon dans la série The Falcon and The Winter Soldier. Selon l’acteur, la série donne plus le sentiment d’un long film de 6 heures que d’une série normale.

Durant une conversation avec Daveed Diggs (Snowpiercer) pour Variety, Mackie explique que la série est filmée de la même façon que les films Marvel. Il confie ainsi : « Nous tournons exactement comme un film. Tous ceux qui avaient travaillé à la télévision auparavant se disaient : « Je n’ai jamais travaillé sur une série télé comme celle-ci ». La façon dont nous tournons, c’est exactement comme si nous tournions un film découpé en épisodes. Donc, au lieu d’un film de deux heures, [c’est] un film de six ou huit heures. »

Ce qui sépare la série d’un film, c’est son budget restreint, mais cela n’empêche pas l’expérience d’être similaire aux films pour Mackie : « C’était vraiment incroyable juste parce que j’ai l’impression que nous sommes la première série ou premier film Marvel à avoir des contraintes budgétaires. Et ça a toujours été mon [expérience], « C’est Marvel, nous pourrions tourner pour toujours. » Et ils ont dit, « Non. » C’était donc une expérience très différente du reste des films. Mais en même temps, c’était très amusant. »

Il ajoute : « Ces films sont comme un camp de vacances. Et cette série, ce n’était pas différent. C’était le même groupe de personnes, se réunissant pour que ça marche. Et donc les cascades, tout est juste à un autre niveau. Chaque série, chaque film, ils se surpassent. J’espère donc que nous y retournerons bientôt. »

Le tournage a été interrompu à cause de COVID-19 mais il ne restait pas beaucoup à filmer. Et si Mackie dit que la série a un budget restreint, elle a tout de même un budget de 150 millions de dollars ce qui est moins que les films mais bien plus que la majorité des autres séries.

The Falcon and The Winter Soldier est prévu pour fin août sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Marvel