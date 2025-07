The Last of Us saison 3 : L’attente sera longue pour voir la suite

Les fans de The Last of Us devront attendre longtemps pour voir la saison 3 d’après Casey Bloys de HBO.

Les fans de The Last of Us ont dû attendre plus de deux ans entre la fin de la saison 1 en mars 2023 et le début de la saison 2 en avril 2025. Désormais, selon Casey Bloys, patron du contenu de HBO, ils devront attendre aussi longtemps, sinon plus, pour la saison 3.

« La série est définitivement prévue pour 2027 », a récemment déclaré Bloys à Variety lorsqu’on lui a demandé si la chaîne était sur la bonne voie pour diffuser la série durant le cycle 2026-2027.

Le co-créateur et showrunner Craig Mazin « est toujours en train de déterminer si ce sera deux saisons supplémentaires ou une saison plus longue. Cela n’a pas encore été décidé, et je suis l’exemple de Craig à ce sujet », a révélé Bloys.

Neil Druckmann, qui a co-créé et réalisé la série aux côtés de Mazin, s’est éloigné et ne sera pas impliqué dans les saisons à venir.

The Last of Us raconte l’histoire de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey), survivants d’une peste née d’une mutation fongique qui a marqué le début de l’effondrement de la civilisation humaine, qui se frayent un chemin à travers le pays pour renouer avec leurs anciens proches et rester en vie. La première saison a recueilli une audience massive et 24 nominations aux Emmy Awards, ce qui lui a valu huit victoires.

La deuxième saison a capitalisé sur le succès de son prédécesseur, malgré la longue interruption entre les saisons.

Il faudra ainsi prendre son mal en patience pour voir la suite de The Last of Us. En attendant, les saisons 1 et 2 sont disponibles sur HBO Max.

Source : Variety / Crédit ©HBO