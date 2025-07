The Last of Us saison 3 : Neil Druckmann jette l’éponge !

Le co-créateur de la série à succès HBO The Last of Us préfère se concentrer sur ses projets chez Naughty Dog, laissant Craig Mazin aux commandes pour la saison 3.

Neil Druckmann, co-créateur de la série HBO The Last of Us et auteur du jeu vidéo original, a annoncé mercredi qu’il se retirait du projet avant même que la pré-production de la troisième saison.

Dans un communiqué publié sur le compte Instagram de Naughty Dog, Druckmann explique vouloir se concentrer entièrement sur le studio qu’il dirige et ses futurs projets.

Druckmann assure que c’est le « bon moment » pour partir, maintenant que la saison 2 est bouclée et avant que les travaux sur la saison 3 ne commencent vraiment. Surtout quand on sait que cette troisième salve va adapter la suite de The Last of Us Part II du point de vue d’Abby (Kaitlyn Dever), un choix narratif… disons, controversé chez les fans du jeu.

Cette décision intervient après la diffusion de la saison 2 en mai dernier qui n’a pas été aussi saluée que sa première, avec des choix narratifs qui ont complètement changé la nature du matériel originel, lui-même critiqué par beaucoup.

Druckmann, qui a co-créé la série avec Craig Mazin (Chernobyl), souligne que cette collaboration « a été un moment fort de sa carrière ». La première saison de The Last of Us, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, avait remporté huit Emmy Awards et rencontré un succès critique et public, pour une saison qui restera dans les annales à hauteur du jeu.

Craig Mazin continuera donc seul à diriger la production de la saison 3. Quant à Druckmann, il se consacrera désormais au développement d’Intergalactic: The Heretic Prophet, qui mettra en vedette Tati Gabrielle (Nora dans la série) dans le rôle d’une chasseuse de primes intergalactique.

Certains pourraient imaginer que Druckmann s’éloigne de la série pour mieux travailler également sur l’éventuelle part III de The Last of Us, dont les dernières rumeurs annonçaient que ce dernier avait d’ores et déjà trouvé l’idée.

Mais rien n’est sûr, puisque Druckmann lui-même aime jouer avec les fans de la licence, comme il a pu le faire en balançant de fausses informations lors des annonces autour de l’intrigue de The Last of Us Part II.

Il n’est pas le seul à quitter la série, puisque la co-scénariste du jeu, Halley Gross, quitte-t-elle aussi la série, alors qu’elle en était scénariste, dans une annonce plus discrète.

Désaccords, réactions aux critiques négatives autour de la série ? On ne le saura surement pas, et pas sur que cela aide vis-à-vis de la suite, qui risque bien d’être dans la veine de la saison 2.

Crédit photos : Droits réservés