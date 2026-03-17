The Last of Us saison 3 : Jason Ritter et Patrick Wilson au casting

Jason Ritter et Patrick Wilson rejoignent la saison 3 de The Last of Us tandis que plusieurs acteurs sont promus.

La série The Last of Us de HBO se prépare pour une troisième saison majeure (peut-être la dernière) avec la promotion d’Ariela Barer, Tati Gabrielle et Spencer Lord, ainsi que l’arrivée officielle de Jason Ritter (Matlock) et Patrick Wilson (Watchmen) dans des rôles récurrents.

Il est à noter que Jason Ritter a déjà fait une apparition dans la série. Il a interprété, sans être crédité, le rôle d’un Clicker (surnom donné aux personnes infectées par le champignon cordyceps mutant) dans deux épisodes de la saison 1, aux côtés de son épouse, Melanie Lynskey.

Cette fois-ci, Ritter incarne un personnage inédit. Il interprétera Hanley, un soldat du WLF, quant à Wilson, il jouera le rôle de Jerry, le père d’Abby (Kaitlyn Dever).

Adapté du jeu vidéo de Naughty Dog, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, interprété par Pedro Pascal, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir clandestinement Ellie (Bella Ramsey), une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui commence comme une simple mission se transforme rapidement en un périple brutal et déchirant, où tous deux doivent traverser les États-Unis et compter l’un sur l’autre pour survivre.

La saison 2 reprend cinq ans après les événements de la première saison. Joel et Ellie se retrouvent en conflit, confrontés à un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont quitté.

Aucun détail n’a été dévoilé concernant l’intrigue de la saison 3, cependant, il semblerait qu’elle soit racontée du point de vue d’Abby.

Le trio, composé de Barer, Gabrielle et Lord, continuera d’incarner leurs personnages respectifs de Mel, Nora et Owen. Tous trois ont rejoint la série à succès lors de la saison 2 en tant que personnages récurrents.

La distribution de la saison 3 verra également Bella Ramsey, Isabela Merced, Gabriel Luna et Jeffrey Wright, qui reprennent leurs rôles, ainsi que de nouveaux venus : Clea DuVall interprétera une séraphite et Jorge Lendeborg Jr. succédera à Danny Ramirez dans le rôle de Manny.

Créée par Craig Mazin et Neil Druckmann, le créateur du jeu, la série post-apocalyptique The Last of Us a été renouvelée pour une troisième saison avant même la diffusion de la saison 2 en avril dernier. Mazin, qui était producteur exécutif et co-showrunner aux côtés de Druckmann pour les saisons 1 et 2, est désormais seul showrunner pour la saison 3 suite au départ de Druckmann.

Source : Deadline / Crédit ©Chad Griffith/Matt Kallish/DR/HBO