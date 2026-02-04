The Last of Us saison 3 : Un remplaçant pour Danny Ramirez et Clea DuVall rejoint la série

La saison 3 de The Last of Us engage Jorge Lendeborg Jr. pour remplacer Danny Ramirez et accueille Clea DuVall.

Clea DuVall (The Handmaid’s Tale) et Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man : No Way Home) ont rejoint le casting de la série The Last of Us de HBO pour sa troisième saison à venir.

Selon Deadline, DuVall incarnera une séraphite dans l’adaptation du célèbre jeu de Naughty Dog quant à Lendeborg, il interprétera Manny. Il remplace ainsi Danny Ramirez, qui tenait ce rôle récurrent dans la saison 2 mais n’a pas pu revenir pour des raisons d’emploi du temps.

Co-créée par Craig Mazin et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, la série post-apocalyptique The Last of Us a été renouvelée pour une troisième saison avant même la diffusion de la deuxième, en avril dernier. Mazin, qui a officié comme producteur exécutif et co-showrunner aux côtés de Druckmann pour les saisons 1 et 2, est désormais seul aux commandes de la saison 3 suite au départ de ce dernier.

L’histoire de la saison 3, qui s’annonce comme le chapitre final de la série, sera racontée du point de vue d’Abby (Kaytlin Dever). Dever donne la réplique à Bella Ramsey, qui revient dans le rôle d’Ellie. Parmi les autres acteurs principaux de retour, on retrouve Isabela Merced (Dina), Gabriel Luna (Tommy) et Jeffrey Wright (Isaac).

En attendant la saison 3, les deux premières saisons de The Last of Us sont à voir sur HBO Max.

Source : Deadline / Crédit ©Peter Devito/Art Streiber