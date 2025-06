The Last of Us Part 3 : Craig Mazin avoue connaitre les idées de Druckmann

A l’occasion d’une discussion autour de The Last of Us, le showrunner de la série de HBO a avoué qu’il connaissait l’histoire possible de The Last of us Part III

Craig Mazin, showrunner de l’adaptation HBO de The Last of Us, qui a achevé la diffusion de sa seconde saison il y a deux semaines, s’est récemment exprimé sur l’avenir de la franchise vidéo-ludique.

Si l’on sait que The Last of Us aura bien une saison 3, malgré une saison aux avis mitigés tant par la critique que le public, le showrunner, a avoué dans une interview pour les BAFTA, qu’il était dans la confidence sur The Last of Us : Part III.

Le showrunner, qui est co-créateur de la série avec celui qui a créé la franchise culte de Sony connait certaines idées de Neil Druckmann pour une éventuelle suite, et ne s’en cache pas.

« Je connais quelques concepts que Neil a évoqués pour un potentiel troisième jeu. Je ne sais pas s’il s’est fixé sur l’un d’entre eux », confie Mazin.

Une révélation qui confirme que le créateur de Naughty Dog explore plusieurs pistes sans s’engager définitivement. Des pistes qu’il échange sans problème avec le scénariste et créateur de Chernobyl avec qui il collabore pour la série dérivée de son jeu.

Une position cohérente avec les déclarations contradictoires de Druckmann ces derniers mois. Après avoir évoqué « probablement » une dernière aventure pour Joel et Ellie, il a récemment tempéré les attentes, suggérant que la série HBO pourrait constituer le véritable épilogue de la saga. De quoi énerver les amoureux de la saga en jeu-vidéo, qui rêve d’une suite avec Joel, avant sa fin tragique comme on a pu le voir et le vivre dans Part II.

Mais Craig Mazin a quand même tempéré ses propos : « Parfois je pense, peut-être qu’on devrait être content. Ne pas être triste que ce soit fini, mais heureux que cela ait existé ! ».

Les œuvres telles qu’elles existent se suffisent à elle-même pour Mazin. Surtout quand on sait dans quel condition et douleur ont été développé les deux jeux de Naughty Dog.

En attendant, le studio se concentre sur Intergalactic: The Heretic Prophet, son projet cosmique centré sur une chasseuse de primes dans un futur lointain. Une manière intelligente de prendre du recul par rapport à l’univers des infectés Cordyceps.

Craig Mazin, lui, promet d’être au rendez-vous si jamais Naughty Dog propose un dernier : « Je serai là dès le premier jour pour jouer à Intergalactic. S’il y a un autre Last of Us, j’y jouerai. » Une patience de fan qui résume l’état d’esprit général : faire confiance aux créateurs, quelle que soit leur décision.

Pour l’instant, The Last of Us Part 3 reste donc dans le domaine du possible, sans certitude. Et c’est peut-être mieux ainsi.

Crédit photos : ©HBO/Sony