Doctor Who : Ncuti Gatwa célèbre et dit au revoir à ses co-stars

Après le final de la saison 2, Ncuti Gatwa dit au revoir et rend hommage à ses co-stars de Doctor Who. Spoilers.

À la suite du final de la dernière saison en date de Doctor Who qui a révélé la fin de son séjour à bord du TARDIS, Ncuti Gatwa a rendu hommage à celles avec qui il a travaillé pendant les deux saisons de la série Disney+/BBC Studios.

Dans une série de publications Instagram Story, Gatwa a célébré Millie Gibson (Ruby Sunday) et Varada Sethu (Belinda Chandra) comme les « reines des cieux » ; a considéré comme une « joie et un HONNEUR » de travailler avec la « légendaire Jodie Whittaker » (qui a repris son rôle de Treizième Docteur face à Gatwa) ; a salué une équipe « vraiment spéciale » qui a fait en sorte que les choses « ressemblent à de la magie ».

Il a également lancé des fleurs à Billie Piper qu’il a qualifié de « légende » et d’« icône ». Cette dernière est apparue à la fin de l’épisode au moment de la régénération du Docteur. Sera-t-elle vraiment la prochaine itération du Docteur ou est-ce une ruse en attendant un éventuel renouvellement ?

Dans une autre publication sur Instagram, Gatwa a détaillé ses sentiments pour Gibson et Sethu, affirmant que leur temps ensemble était « une expérience pas comme les autres et, Dieu merci, nous étions ensemble. »

« Il n’y a pas vraiment de mots pour décrire à quel point vous comptez toutes les deux pour moi, mais je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de travailler, d’apprendre et de rire avec vous deux tous les jours », a-t-il poursuivi. « Vous êtes tout simplement incroyables et ce n’est rien de moins qu’une bénédiction d’avoir partagé ce voyage avec vous deux. Ruby Sunday et Belinda Chandra vivront pour toujours dans mon cœur et dans celui du Whoniverse. »

Gatwa a ajouté une dédicace à « Capitaine Poppy » incarnée par Sienna-Robyn Mavanga-Phipps, l’enfant actrice qui est apparue pour la première fois dans « Les Bébés de l’Espace » de la saison dernière et est revenue pour le final en deux parties en tant que fille « impossible » de Fifteen et Belinda. « Lil Sienna nous a apporté tellement de vie et de magie sur le plateau. »

Pour finir, le compte de BBC Studios a partagé une vidéo BTS de la fin de la série de Gatwa (voir ci-dessous), dans laquelle il parle à l’équipe et raconte son séjour à bord du TARDIS.

