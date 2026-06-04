Supergirl : La bande-annonce finale

Bande-annonce finale avant la sortie de Supergirl, prochaine super-production DC.

Il reste moins d’un mois avant la sortie mondiale de Supergirl au cinéma. Et quoi de mieux pour fêter cette date de sortie imminente qu’une nouvelle bande-annonce ?

Eh bien, c’est exactement ce qu’a fait DC Studios cette semaine en dévoilant de nouvelles images avant la sortie du film le 1er juillet en France.

La bande-annonce présente une version « upgradée » du méchant Krem et sa bande, les Brigands, des pillards de l’espace semblables aux Ravageurs des Gardiens de la Galaxie, mais en pire.

Interprété par Matthias Schoenaerts, Krem arbore désormais un visage orné de ruisselets d’acier et porte une armure imposante. Plus impressionnant encore, il semble capable d’attraper un char d’assaut d’une seule main et de le jeter au loin. Ce n’est plus le même vaurien que dans les comics.

Comme le montre la bande-annonce, Kara partage peut-être l’héritage de Superman, mais son point de vue est très différent, notamment parce qu’elle a grandi sur Argo City, une partie de Krypton ayant survécu à l’explosion de la planète. Alors que Clark a été élevé par les Kent et n’a connu ses parents qu’à travers des messages vidéo inintelligibles (et, finalement, plutôt effrayants), Kara a connu les siens et sait ce que c’est que de les perdre.

Cependant, si Supergirl reprend les thèmes de Woman of Tomorrow, alors Kara trouvera comment lutter pour la vérité et la justice à sa manière.

La bande-annonce donne aussi un nouvel aperçu de Jason Momoa en Lobo.

Réalisé par Craig Gillespie et écrit par Ana Nogueira, Supergirl sera en salle le 1er juillet.

Supergirl – Bande-annonce finale VF

Supergirl – Bande-annonce finale VOST