Man of Tomorrow : Superman face à Lex Luthor en armure (photos de tournage)

Photos du tournage de Man of Tomorrow de James Gunn avec Superman qui affronte Lex Luthor dans son armure.

Le tournage de Man of Tomorrow, le film de James Gunn, se poursuit, et de nouvelles photos et vidéos du plateau ont fait leur apparition sur la toile. Grâce à @JJGC0405 et @nickbeest9, les fans de DC peuvent enfin découvrir les deux rivaux en plein combat.

Cliquez ici pour voir des photos du tournage de Man of Tomorrow montrant Superman (David Corenswet) face à Lex Luthor (Nicholas Hoult).

Cliquez ici pour voir une vidéo du costume de Lex Luthor porté par Nicholas Hoult sur le tournage de Man of Tomorrow.

Les images montrent le héros DC incarné par David Corenswet en plein échange de coups avec le super-vilain interprété par Hoult. L’acteur britannique porte sa nouvelle armure de combat, précédemment révélée par James Gunn. Un large trou dans le mur, juste derrière eux, laisse supposer que le combat a commencé à l’intérieur.

Dans la vidéo du tournage, on découvre l’armure de Hoult, son aspect pratique et son design vert et violet. C’est la première fois qu’un film Superman en prises de vues réelles utilise le Lexosuit au cinéma. (Le Lex Luthor de l’Arrowverse incarné par Jon Cryer a eu son Lexosuit dans Supergirl).

On ignore les raisons de leur affrontement et s’il se déroule avant l’arrivée de Brainiac (Lars Eidinger) dans l’histoire de Man of Tomorrow. À l’instar de la nouvelle armure de Hoult, le film de 2027 marquera les débuts en prises de vues réelles du célèbre collectionneur de mondes de DC.

Un détail crucial concernant la nouvelle armure de Hoult est l’implication apparente d’ARGUS. Lorsque Gunn a dévoilé le costume de Lex, nombreux sont ceux qui ont rapidement remarqué le logo de l’organisation sur la poitrine.

Dans les comics, Lex se débrouille généralement seul, mais compte tenu de la fin du film Superman, il pourrait être contraint de faire appel à ARGUS dans cette suite de l’univers DC. Il est également fort possible que l’apparition de Hoult dans la saison 2 de Peacemaker ouvre la voie à l’implication de cette entité gouvernementale dans le nouveau projet de Gunn.

Rick Flag Sr. (Frank Grillo), fait officiellement partie de la nouvelle aventure de super-héros, puisqu’il continue d’y apparaître régulièrement après ses apparitions dans la saison 1 de Creature Commandos, Superman et la saison 2 de Peacemaker. Il est très probablement l’une des principales raisons de la libération soudaine de Lex.

Man of Tomorrow sera dans les salles en juillet 2027.

Source : SR / Crédit ©DR/James Gunn