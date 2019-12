The Suicide Squad : James Gunn a contacté David Ayer

James Gunn a partagé les plans de son film The Suicide Squad avec David Ayer, le réalisateur du premier film.

James Gunn travaille actuellement sur le film The Suicide Squad, semi reboot du film sorti en 2016, réalisé par David Ayer. Si les résultats au box office ont été bons, le film a eu des critiques très mitigés. Alors qu’on s’attendait à ce que David Ayer prenne les rennes d’une suite, ce ne fut pas le cas.

Warner Bros a fait appel à James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) pour reprendre le projet et rebooter cet univers. Récemment, James Gunn a tenu un Q&A sur son Instagram et un fan curieux lui a demandé s’il était en contact avec David Ayer.

Gunn a répondu : “David Ayer est un gars formidable [et] nous avons discuté et je lui ai dit ce que nous faisions avec The Suicide Squad, du moins, un peu.” Évidemment, il reste discret sur les spécificités de leur discussion et n’en dit pas plus sur le film en lui-même.

Il semble que film de Gunn ne sera pas complètement une suite, même si certains acteurs feront de retour et reprendront leurs rôles. Le ton sera différent et Gunn devrait prendre une autre direction. Le fait qu’il est contacté Ayer est assez intéressant et prouve qu’l veut bien faire les choses.

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour dans The Suicide Squad. Ils sont rejoints par Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, John Cena, Peter Capaldi , Taika Waititi, Pete Davidson, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Sean Gunn et bien d’autres.

The Suicide Squad sort le 6 août 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros