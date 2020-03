Justice League : Ben Affleck admet que le film a rencontré « un problème après l’autre »

Ben Affleck admet que le film Justice League a rencontré problème après problème et il parle à nouveau de sa décision de quitter Batman.

Durant sa production, le film Justice League a rencontré quelques obstacles et au moment de sa sortie, il n’a pas vraiment fait l’unanimité entre les fans et les critiques. Après le départ de Zack Snyder, le film a été en partie réécrit et refilmé par Joss Whedon qui a été engagé pour prendre le relais de Snyder. Après ça, le film n’était plus ce qu’il était à l’origine.

Dans une nouvelle interview, Ben Affleck a évoqué les problèmes rencontrés par Justice League et pourquoi il pensait qu’il était temps de quitter le monde de Batman. Il confie : « Justice League a malheureusement été touché par une tragédie personnelle – un décès dans la famille (du réalisateur) Zack [Snyder]. Et comme je l’ai dit, parfois les choses fonctionnent et se gélifient et parfois vous semblez avoir un problème après l’autre. »

Il revient aussi sur sa décision de partir et laisser la place à quelqu’un d’autre pour le film solo de Batman : « J’en avais assez. Ils m’ont dit : « Aimerais-tu réaliser et jouer dans un film solo de Batman ? » Et j’ai découvert qu’à un moment donné, j’avais perdu mon enthousiasme ou ma passion pour cela. Et je pensais que cela devrait vraiment être fait par quelqu’un pour qui son rêve le plus fou se réalise. Il était clair pour moi qu’il était temps de passer à autre chose. »

Ben Affleck s’est déjà récemment exprimé sur son départ du DCEU et les raisons personnelles qui l’ont poussé à jeter l’éponge. Sa vie privée a interféré dans son travail et il a commencé à perdre sa passion pour le projet. Son alcoolisme et son divorce l’ont poussé à revoir ses priorités.

Source : GQ / Crédit ©DC