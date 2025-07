Sandman saison 2 : La Mort au tournant (critique finale)

Retour sur la fin de la série Sandman qui s’est techniquement terminée la semaine dernière, mais offre un épilogue spécial cette semaine. Spoilers.

Sandman, c’est terminé. Après seulement deux saisons, la série basée sur l’œuvre de Neil Gaiman a pris fin cette semaine sur Netflix. La saison finale a été coupée en 2 parties, mais elle contient aussi un épisode spécial qui sert d’épilogue à la série. La saison 2 de Sandman a adapté des arcs intervenus plus tard dans la narration et clôt la série avec un épisode bonus axé sur la Mort, qui a été dévoilé ce jeudi 31 juillet 2025.

La semaine dernière, dans le final (qui clôt l’arc narratif principal de la saison 2) Morpheus a accepté sa mort et il a été confirmé que l’enfant Daniel Hall était bien le prochain Seigneur des Rêves. Le point culminant arrive dans l’épisode 11, Un Conte Aux Fins Elégantes, avec les funérailles de Morpheus et le premier jour de Daniel sur le trône.

Mort et Renaissance

La première partie a laissé à Rêve une dette fatale. Parce qu’il a accordé à son fils Orphée la possibilité d’enfin partir en paix, il a fait couler le sang de la famille et a ainsi invoqué la vengeance des Bienveillantes. Leur fureur déchire le Royaume des Rêves via Lyta Hall jusqu’à ce que Rêve les rencontre sur une falaise et choisisse d’arrêter la souffrance en sacrifiant sa vie.

Ce sacrifice est le point culminant de la série et montre que Rêve a appris sa leçon. Il a enfin appris l’amour, a compris sa responsabilité et en a payé le prix avec sa mort, mais surtout une renaissance. C’est là qu’intervient Daniel qui n’était qu’un bébé mais qui soudainement, à la mort de Morpheus, devient adulte (incarné par Jacob Anderson d’Entretien avec un Vampire) et se transforme en nouveau Rêve.

Plus tôt dans la seconde partie, Loki a brûlé la mortalité de l’enfant, le marquant comme l’héritier de Rêve. À l’instant où Morpheus meurt dans l’épisode 10, Daniel devient un adulte vêtu de blanc et portant la pierre d’aigle verte.

L’épisode 11 suit les premiers pas incertains de Daniel en tant que nouveau Rêve, cherchant conseil auprès de Lucienne pendant que le royaume est en deuil. Les Infinis se rassemblent pour la veillée funèbre de Morpheus et la saison se termine par un dîner de famille qui reflète le premier épisode de la saison, bouclant ainsi la boucle.

Le dernier plan est centré sur le sourire hésitant de Daniel alors qu’il rencontre ses frères et sœurs, marquant un nouveau départ et c’est surtout un pivot plein d’espoir du règne austère de Morpheus.

Une Mort bienveillante

Un épisode spécial, intitulé Mort : la vie à quel prix ! est arrivé cette semaine et se concentre sur le jour où la Mort prend congé (ce qui arrive tous les 100 ans) et vit une vie en tant que mortelle. Elle passe sa journée spéciale avec Sexton (Colin Morgan de Merlin et Humans), un journaliste désespéré qui va voir sa vie basculée.

Si certains verront ce « one-off » comme pas forcément nécessaire dans l’ensemble de la série, il fonctionne assez bien comme un épilogue et met en perspective les thèmes abordés à travers les deux saisons de la série.

Et on est ravis de voir Kirby Howell-Baptiste à nouveau briller dans ce rôle qui aurait pu être très cynique, mais qui au final a apporté énormément de douceur et de lumière avec sa bienveillance et sa compassion.

Evidemment, la série n’est pas parfaite et le fait qu’elle n’est que deux saisons a clairement obligé le showrunner Allan Heinberg à accélérer les choses, ce qui par moment donne une impression de bâcler. Cela étant dit, le message principal de la série est passé.

En fin de compte, Sandman soutient que le changement et le renouveau sont inévitables. La mort de Morpheus n’est pas une défaite et son choix final met un terme à un cycle pour qu’un autre puisse commencer. Aussi, l’humanité de Daniel positionne ce nouveau Rêve pour un type de leadership différent.

L’intégrale de Sandman est à voir sur Netflix.

