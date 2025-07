Sandman saison 2 partie 1 : Retour émouvant au Royaume des rêves (critique)

La série Sandman revient enfin pour un dernier tour au pays des rêves avec la première partie la saison 2. Critique.

C’est le début de la fin pour les Infinis. Trois ans après la saison 1 de Sandman, la série revient enfin pour sa seconde saison qui est déjà la dernière. Ternie par des allégations d’abus sexuels contre le créateur Neil Gaiman, la série revient mais elle s’arrêtera après la seconde partie de la saison 2 qui sera disponible fin juillet.

Dans la première saison de Sandman, Seigneur Morpheus (Tom Sturridge) s’est échappé de 106 ans de captivité et s’est immédiatement mis au travail pour reconstruire son royaume et rétablir sa place dans la grande cosmologie des entités puissantes et divines.

Dans ces six premiers épisodes de saison 2, Rêve découvre que la seule façon d’expier les erreurs du passé est de faire des choix dévastateurs. Même si l’histoire donne parfois l’impression de se précipiter vers une conclusion qui arrive trop tôt, la façon dont Sandman continue de combiner l’imagination de vieux contes de fées avec des histoires sur des personnages profondément brisés, offre beaucoup à savourer.

Réunion de famille

Dans la saison 2, Sandman se transforme en une sorte de mélodrame familial tordu alors que Rêve tente de régler des querelles de longue date. Dans la saison 1, nous avons rencontré trois des autres Infinis : Mort étrangement joyeuse et terre-à-terre (Kirby Howell-Baptiste), Désespoir perpétuellement misérable (Donna Preston) et Désir espiègle et manipulateur (Mason Alexander Park).

La saison 2 commence par une réunion de famille convoquée par le solennel Destin (Adrian Lester), à laquelle participe la plus jeune sœur volage, Délir (Esmé Creed-Miles). Absent, comme toujours, Destruction (Barry Sloane), qui a abandonné son royaume et ses responsabilités il y a des lustres. Ces personnages ont tous une personnalité et un objectif très différents, et l’une des principales sources de tension dans Sandman est la façon dont ces diverses incarnations de la nature humaine luttent pour coexister.

La partie 1, qui est composé de six des 12 épisodes de la saison 2, est elle-même grossièrement divisée en deux moitiés. La première (même si parfois un peu lente) fonctionne plutôt bien en mode maximaliste, puisque Rêve accueille une salle remplie de dieux et autres êtres mythologiques en colère.

L’Enfer dans le royaume des Rêves

Après que son ancienne ennemie Lucifer (Gwendoline Christie) quitte son royaume et ses fonctions et maudit Rêve avec la clé des Enfers, la série oscille entre comédie noire et horreur grotesque alors que des créatures étranges arrivent dans le royaume des Rêves pour faire leurs offres afin de récupérer cette clé et régner eux-mêmes sur l’Enfer.

Il est important de noter que toute cette aventure souterraine commence par une tentative de Rêve de sauver un ancien amour, Nada (Deborah Oyelade), la Reine des Premiers peuples, la première des nombreuses vieilles connaissances à qui il doit présenter ses excuses dans ces épisodes.

Dans la seconde moitié de la partie 1, Rêve continue de faire amande honorable de manière encore plus émotionnelle, alors qu’il prend en compte la façon dont il a été involontairement cruel envers les personnes qu’il croyait aimer. Lorsque Délire lui demande de l’aider à trouver Destruction, Rêve se rend vite compte que la seule façon de retrouver son frère pourrait être la réconciliation avec un autre membre de la famille. Cet arc de trois épisodes commence comme un mystère, mais il devient davantage une plongée profonde dans les relations compliquées de Rêve au fur et à mesure de sa progression.

En quête de rédemption

Collectivement, les six épisodes du volume 1 traitent de l’œuvre inachevée la plus importante de Rêve, accumulée au cours de milliers d’années de coexistence avec les humains et les divinités. C’est ce qui donne son dynamisme à cette partie 1 : les femmes auxquelles il a fait du tort, les créatures qu’il a irritées, les membres de sa famille qu’il a déçus… tous ces mortels et immortels s’attendent désormais à ce que Rêve se rachète.

Cette seconde saison passe aussi plus de temps dans le royaume de Rêve et d’autres royaumes de l’underworld que dans le monde des éveillés même s’il y a quelques petites excursions sur Terre. On assiste ainsi à une première partie de saison visuellement sublime, entre les différentes créatures et les royaumes opulents. Pour le coup, Netflix a mis le paquet et semble avoir consacré une grande partie de son budget à la création de bêtes étranges et royaumes divers.

Même si par moment la série est un peu prétentieuse, son message, à travers les actions de ses personnages immortels, reste noble et montre l’humain dans toute son horreur mais aussi dans sa bonté. C’est vraiment l’image de l’humanité qui est reflétée et montre qu’il n’est jamais trop tard pour se racheter.

Bien que ce premier lot d’épisodes de la saison 2 semble un peu précipité car il compresse les intrigues afin d’arriver à une conclusion, chaque fois que Rêve et ses frères et sœurs qui se chamaillent s’efforcent de régler leurs vieilles rancunes et de rattraper leurs erreurs passées, la série devient passionnante et émouvante.

La seconde partie de la saison finale de Sandman sera dévoilée le 24 juillet prochain.

Crédit ©Netflix