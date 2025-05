The Penguin : Possibilité d’une saison 2 et plus de spin-offs Batman

La showrunner de la série The Penguin tease la possibilité d’une saison 2 ainsi que plus de spin-offs Batman.

La série The Penguin, spin-off du film The Batman, a été initialement conçue comme une série limitée, mais Lauren LeFranc, la showunner a laissé entendre qu’une deuxième saison était toujours une possibilité.

LeFranc s’est récemment confié au podcast Crew Call de Deadline, et la showrunner a teasé les fans avec ses espoirs pour l’avenir de la série, ainsi que d’autres spin-off de la trilogie The Batman de Matt Reeves. « J’ai raconté toute l’histoire », a déclaré LeFranc à propos de son intention de conserver The Penguin en tant que série limitée.

Même si The Penguin reste une histoire complète, LeFranc n’exclut pas complètement l’idée d’une deuxième saison si ça se concrétise un jour et surtout si elle a une histoire.

Colin Farrell a déjà déclaré qu’il adorerait jouer à nouveau Oz Cobb sur le petit écran, malgré son désamour pour les lourdes prothèses. Mais, pour le moment, Farrell est le seul à vraiment être partant pour la saison 2 de The Penguin. « Au-delà de Colin, cela dépend s’il existe une histoire que nous pouvons rendre plus riche que ce que nous avons déjà fait », a poursuivi LeFranc. « Je suis en train d’explorer ce que cela serait, s’il y en a plus. »

Lorsque la série dérivée a été annoncée, de nombreux fans ont vu la série comme un moyen de se faire plus d’argent après le succès The Batman, mais le produit final était phénoménal et s’impose comme l’une des meilleures séries adaptées de comics jamais réalisées.

Warner Bros. et HBO prévoyaient déjà de produire davantage de spin-offs de The Batman, mais celles-ci ont été interrompues lors de la préparation de la sortie de The Penguin. Arkham Asylum et une série GCPD étaient parmi les spin-offs que le studio prévoyait. Mais elles ont toutes deux été laissées de côté pour une durée indéterminée. Après le succès de The Penguin, beaucoup s’attendaient à ce que HBO reprenne là où ils s’étaient arrêtés avec les spin-offs, mais cela n’est pas encore arrivé. L’état de Arkham Asylum et de la série GCPD reste dans les limbes. Mais il semble que Warner Bros. et HBO travaillent sur d’autres spin-offs de The Batman.

Lauren LeFranc a révélé que les nouveaux spin-offs n’en sont qu’à leurs débuts pour le moment. Aucun détail sur les spin-offs n’a été révélé. La prochaine série dérivée devrait suivre un personnage secondaire différent du prochain The Batman Part II de Reeves. Cependant, étant donné les nombreux retards avec lesquels le film a été confronté, cela pourrait être loin d’être le cas.

Source : Deadline / Crédit ©HBO