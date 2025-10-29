Doctor Who : La série reviendra sur la BBC en 2026 mais pas sur Disney+

Après deux saisons Disney+ abandonne Doctor Who mais la série reviendra sur la BBC avec un spécial Noël en 2026 écrit par Russell T Davies.

Doctor Who sur Disney+, c’est terminé. La plateforme Disney+ quitte officiellement le TARDIS et ne sera plus impliquée dans Doctor Who après s’être associé durant deux saisons avec la BBC. Il y a aussi la prochaine spin-off animée intitulée The War Between The Land and the Sea (La guerre entre la terre et la mer).

La BBC vient de confirmer que la série se poursuivra et reviendra avec un spécial Noël en 2026 écrit par le showrunner Russell T. Davies. Les détails des saisons à venir seront annoncés prochainement ainsi que plus d’informations sur le dessin animé pour enfants.

La directrice des programmes dramatiques de la BBC, Lindsay Salt, a remercié Disney pour « avoir été d’excellents partenaires et collaborateurs mondiaux au cours des deux dernières saisons, ainsi que pour le prochain projet, The War Between The Land and the Sea».

« La BBC reste pleinement engagée dans Doctor Who, qui continue d’être l’un de nos drames les plus appréciés, et nous sommes ravis que Russell T Davies ait accepté de nous écrire un autre spécial de Noël spectaculaire pour 2026 », a-t-elle ajouté. « Nous pouvons assurer les fans, le Docteur ne va nulle part, et nous annoncerons en temps voulu les plans pour la prochaine saison, ce qui garantira que le TARDIS reste au cœur de la BBC. »

Depuis des mois des rumeurs circulent selon lesquelles Disney+ se retirerait de l’accord, qui contenait initialement deux saisons de la série plus le spin-off, totalisant 26 épisodes une fois que The War Between The Land and the Sea sera diffusée l’année prochaine.

Le retrait de Disney ne signifie donc pas la fin de la série, la BBC ayant toujours clairement indiqué que la série se continuerait avec ou sans Disney. Avant l’implication de Disney, Doctor Who a toujours été diffusée de manière intermittente pendant deux décennies sans une grande contribution de coproducteurs américains.

On attend de voir désormais qui reprendra le flambeau de Ncuti Gatwa en tant que Docteur ainsi que la résolution du cliffhanger à la fin de la saison précédente, qui voyait le retour de Billie Piper.

Source et Crédit ©BBC