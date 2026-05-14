Stuart Fails To Save the Universe : Teaser pour le spin-off de The Big Bang Theory

Premier teaser pour la série Stuart Fails To Save the Universe, spin-off post-apocalyptique de The Big Bang Theory.

L’univers de The Big Bang Theory ne cesse de s’agrandir avec une troisième série spin-off. En effet, après Young Sheldon et Georgie & Mandy’s First Marriage, voici Stuart Fails To Save the Universe, une série qui se détache complètement du reste.

Ce spin-off suit Stuart Bloom (Kevin Sussman), propriétaire de la boutique de comic books, chargé de rétablir la réalité après avoir détruit un appareil conçu par Sheldon (Jim Parsons) et Leonard (Johnny Galecki), provoquant accidentellement un cataclysme multiversel.

Stuart est aidé dans sa quête par sa petite amie Denise (Lauren Lapkus), son ami géologue Bert (Brian Posehn) et le physicien quantique Barry Kripke (John Ross Bowie), aussi insupportable qu’agaçant.

Au fil de leur périple, ils croisent des versions alternatives de personnages emblématiques de The Big Bang Theory. Comme le titre l’indique, rien ne se passe comme prévu et le trailer montre un premier aperçu du chaos apocalyptique provoqué.

À un moment donné, on aperçoit brièvement Galecki, ancien acteur de Big Bang Theory, dans un dessin de bande dessinée.

La série Stuart Fails To Save The Universe est écrite et produite par Chuck Lorre, co-créateur et producteur exécutif de The Big Bang Theory et de tous ses spin-offs, Zak Penn et Bill Prady, également co-créateur de The Big Bang Theory. Elle est produite par Chuck Lorre Productions en association avec Warner Bros. Television.

Stuart Fails To Save The Universe sera diffusée à partir du 23 juillet sur HBO Max.

Stuart Fails To Save The Universe – Teaser officiel VF

Stuart Fails To Save The Universe – Teaser officiel VO

Crédit ©HBO Max