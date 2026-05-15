The Batman II : Sebastian Stan et Scarlett Johansson confirmés au casting

Les castings de Sebastian Stan et Scarlett Johansson sont confirmés dans The Batman II, tandis que Brian Tyree Henry et Sebastian Koch rejoignent le film.

Gotham City accueille de nouveaux visages pour le tournage de Batman : Partie II.

Après la révélation que Sebastian Stan était en pourparlers pour incarner Harvey Dent (alias Double-Face) et que Scarlett Johansson était également intéressée, le scénariste et réalisateur Matt Reeves a confirmé son arrivée sur les réseaux sociaux avec un GIF, ainsi que celle de plusieurs autres nouveaux membres de la distribution.

« Dans un esprit Gotham… Bienvenue », a écrit Reeves en commentaire de l’annonce de Stan.

In a Gotham state of mind… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/K3bCD83zCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Reeves a également publié un GIF de Johansson regardant dans le rétroviseur d’une voiture. « Prochaine sortie, Gotham… Bienvenue », a-t-il écrit.

Poursuivant sur sa lancée, Reeves a partagé des GIF de Brian Tyree Henry, Sebastian Koch et Charles Dance, dont la participation au film avait également fait bruit précédemment.

Locked and loaded for Gotham… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/Tc6lcAkJ4N — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Locked and loaded for Gotham… Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/Tc6lcAkJ4N — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

Ils rejoignent les acteurs Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon) et Colin Farrell (Oz Cobb/Le Pingouin).

La semaine dernière, Reeves a révélé que le tournage de Batman : Partie II avait commencé, en dévoilant des photos du plateau montrant la Batmobile dans la neige.

And so it does…! 🦇😊 https://t.co/ZRWDhBAtAh — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 8, 2026

En août, une lettre adressée aux actionnaires de Warner Bros. Discovery a révélé que le tournage de la suite débuterait au printemps, en vue d’une sortie en salles le 1er octobre 2027.

Source : Deadline / Crédit ©DR