The Boys saison 5 : Pas de conclusion satisfaisante pour les fans de Gen V

Le final de la série The Boys n’offrira pas de conclusion satisfaisante pour les fans de Gen V.

Quelques visages familiers de Gen V ont rejoint le combat contre le Protecteur dans l’avant-dernier épisode de The Boys, mais la récente décision de Prime Video d’annuler la série dérivée a malheureusement jeté une ombre sur les apparitions tant attendues de ces personnages.

Alors qu’on s’attendait à une plus grande présence des personnages de Gen V dans la saison finale de The Boys (surtout après la façon dont s’est fini la saison 2 de Gen V), ce fut une déception de ne pas les voir plus que ça. Et c’est encore pire maintenant qu’on sait qu’il n’y aura pas de saison 3. On craignait que la saison 2 serait peut-être la dernière, mais on se consolait en pensant que Marie et compagnie auraient plus de place dans The Boys, dans une sorte de final commun aux deux séries, mais ce ne fut pas le cas.

Cela dit, le créateur de The Boys et Gen V laisse entendre que ce n’est pas la fin pour les jeunes personnages : « J’espère que ce n’est pas la dernière fois que vous les verrez, car leur histoire ne s’arrête pas là dans « The Boys » », confie Eric Kripke à TVLine.

« Ce n’est pas comme si tout était terminé et qu’ils partaient vivre de nouvelles aventures. Ces personnages ont encore des choses à régler, et c’était tout à fait intentionnel. Nous voulions garder cette possibilité. »

Kripke évoque un moment précis de l’épisode 7 où Annie (Erin Moriarty) demande à Marie (Jaz Sinclair) : « À quoi bon tout ce pouvoir si tu ne peux pas le contrôler ? » Selon Kripke, cette réplique annonce ce qui aurait été le prochain grand conflit de Marie.

« Elle a un pouvoir immense, et tout le monde sur internet se demande : « Pourquoi n’affronte-t-elle pas le Protecteur ? » Je réponds : « C’est une gamine de 19 ans ! Elle n’a aucune idée de comment l’utiliser de manière responsable et maîtrisée » », explique Kripke. « S’il y avait une autre saison de ‘Gen V’, ce serait la saison de son entraînement, où elle apprendrait vraiment à franchir la prochaine étape. »

Kripke poursuit : « Le fait qu’elle soit extrêmement puissante, ce qui est le cas, ne signifie pas qu’elle est automatiquement prête à affronter tous les conflits, et encore moins un affrontement d’une telle ampleur que celui contre le Protecteur. Cela pourrait s’avérer très dangereux et destructeur, et entraîner de nombreux dommages collatéraux et des pertes humaines si elle ne parvient pas à maîtriser sa puissance. Elle a donc encore un long chemin à parcourir. C’est ce que nous avons voulu faire comprendre. »

Concernant l’annulation de Gen V après deux saisons, Eric Kripke avoue sa déception.

« Il y a encore des histoires que nous voulons raconter », confie Kripke à TVLine. « Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais avec tous les autres producteurs, nous nous sommes vraiment battus pour que la série continue. Hélas, ça n’a pas marché, mais l’un des avantages d’un univers comme celui-ci, c’est que nous pourrons trouver des opportunités pour poursuivre leurs aventures. Certains membres de la bande de « Gen V » apparaissent dans les deux derniers épisodes de « The Boys », et d’autres intrigues sont en préparation. Nous commençons à réfléchir à des idées pour faire revenir ces personnages.»

Kripke ajoute que, par souci de perfection, il aimerait particulièrement voir l’histoire de Marie se poursuivre d’une manière ou d’une autre. Et Kripke tient à préciser une chose : « Pour que ce soit clair pour tout le monde en ligne, ce n’est pas moi qui ai annulé la série », déclare-t-il. « Je me suis battu comme un lion pour éviter son annulation.»

Le dernier épisode de The Boys sera disponible ce mercredi 20 mai sur Prime Video.

Source : TVLine / Crédit ©Prime Video