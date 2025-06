Doctor Who : Que signifie le retour de Billie Piper pour la suite ?

Billie Piper a fait un retour remarqué dans le final de la saison 2 de la nouvelle ère de Doctor Who dans un rôle surprenant, mais que cela signifie-t-il pour la suite ?

La poussière est retombée après la régénération de samedi, marquant déjà le départ de Ncuti Gatwa, mais nous ne sommes toujours pas plus près de savoir quelle est la prochaine étape pour Doctor Who, puisque la série n’a pas officiellement été renouvelée.

Cependant, sur la base du final de la saison 2, il est facile d’imaginer que Billie Piper sera présente dans le rôle du seizième Docteur si une saison 3 est annoncée. Piper est connue des fans pour avoir joué Rose Tyler, l’acolyte du Docteur, lorsque Russell T Davies et la BBC ont relancé la série en 2005.

Le générique de fin ne la présente pas comme « Le Docteur », ce qui donne du poids aux théories selon lesquelles il ne s’agit que d’un look provisoire pour le Seigneur du Temps. Si tel est le cas, cela vient probablement du fait que le Docteur et Rose – en tant que « Bad Wolf » – ont été exposés au cœur du TARDIS.

Avant la diffusion de l’épisode, le départ de Ncuti Gatwa et l’apparition de Billie Piper ont fuité via un informateur nommé « Andrew ». Ce dernier aurait apparemment aussi spoilé le retour de la Rani et a maintenant partagé plus de détails sur le retour de Piper.

Selon lui, le casting de Piper aurait été une « décision de dernière minute », et le plan était d’avoir une régénération en cliffhanger. Il ne croit pas que la saison 2 confirme les plans d’un renouvellement ou d’une saison 3 avec Piper au premier plan. Au lieu de cela, ce serait « une ruse pour boucler la boucle de cette nouvelle ère avec le retour de Russell T. Davies aux commandes. »

Piper n’était pas sur le plateau pour la régénération et a tourné sa scène devant un écran vert à Londres avec une équipe restreinte il y a environ un mois. Une fois cela fait, « ils ont simplement collé son visage sur le corps de Ncuti ».

« Le casting de [Billie] était un moyen d’augmenter l’intérêt du public (un peu comme le casting de Tennant en quatorzième Docteur) avec l’espoir de rendre la série plus attrayante pour Disney », a poursuivi la source. « La BBC est un peu inquiète actuellement quant à la manière dont elle va continuer la série elle-même. »

« Je pense que [Billie] a vu cela plus comme une faveur envers [Russell] qu’autre chose. Elle est heureuse de faire un épisode spécial ou une saison, mais elle est également d’accord pour filmer un petit quelque chose pour tenter d’aider la série, même si cela finit par ne servir à rien », a-t-il ajouté.

Il est aussi dit que Davies n’a pas vraiment de plan au-delà de cette apparition parce que Gatwa n’était pas sensé déjà partir : « Je ne pense même pas que [Russell] sache pourquoi elle a le visage de [Rose]. La majeure partie de la saison 3 a été écrite en pensant à [Ncuti], alors ne vous attendez pas à ce que 16 soit trop différent. »

Il a également fait allusion à des reprises importantes dans le final, avec le retour du Treizième Docteur en conséquence. « Andrew » semble également convaincu que Davies n’admettra jamais que le départ de Gatwa n’était pas prévu car la saison 3 n’a pas encore été annoncée en raison des mauvaises critiques de la saison 1.

Si les choses s’étaient déroulées comme prévu, Gatwa aurait probablement passé au moins trois ans en tant que Docteur. Au lieu de cela, la série est dans les limbes et aucun épisode de Noël n’est prévu pour la fin de l’année.

Il faudra patienter pour connaitre l’avenir de la série et si Billie Piper sera vraiment le nouveau visage du Docteur.

Source : SFF Gazette / Crédit ©BBC/Disney