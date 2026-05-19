Lanterns : Laura Linney rejoint la série DC et se dévoile dans la bande-annonce

Alors que HBO dévoile une nouvelle bande-annonce pour Lanterns, on apprend que Laura Linney rejoint la série DC.

Laura Linney (Ozark) rejoint le casting de Lanterns, la nouvelle série DC qui sera diffusée cet été sur HBO Max.

L’actrice fait une brève apparition dans la nouvelle bande-annonce dévoilée lundi pour cette série de super-héros, avec Kyle Chandler et Aaron Pierre dans les rôles principaux.

Lanterns suit les aventures de John Stewart (Pierre), nouvelle recrue, et de Hal Jordan (Chandler), légende des Lanternes, deux policiers intergalactiques entraînés dans une sombre affaire sur Terre, alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur de l’Amérique.

La série met également en vedette Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson et Jasmine Cephas Jones.

La série a été décrite par le showrunner Chris Mundy comme étant « autant une série policière avec un duo de choc qu’une série de super-héros. »

Cette nouvelle bande-annonce montre plus le côté super-héros que la précédente qui était plus terre-à-terre, dans le genre « True Detective ». Ici, elle montre bien que la série reste un produit DC avec des personnages torturés avec des pouvoirs. On en voit un peu plus de l’utilisation de la fameuse bague.

Inspirée des personnages de l’univers Green Lantern de DC Comics, la série Lanterns est produite par HBO en association avec Warner Bros. Television et DC Studios.

Le pilote est co-écrit par Mundy, Damon Lindelof et Tom King, également créateurs de la série. Les deux premiers épisodes sont réalisés par James Hawes, avec la participation de Stephen Williams, Geeta Vasant Patel et Alik Sakharov à la réalisation.

La série est produite par Mundy, Lindelof, King, James Gunn, Peter Safran, Ron Schmidt et Hawes.

Lanterns – Bande-annonce 2 VF

Lanterns – Bande-annonce 2 VO