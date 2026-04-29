The White Lotus saison 4 : Laura Dern remplace Helena Bonham Carter

Laura Dern rejoint la saison 4 de The White Lotus, en remplacement d’Helena Bonham Carter.

La série The White Lotus a trouvé une remplaçante pour le rôle important laissé vacant la semaine dernière par Helena Bonham Carter. Et pour cela, son créateur, Mike White, n’a pas cherché bien loin. Laura Dern, lauréate d’un Oscar, collaboratrice de longue date et amie de White, rejoint la quatrième saison de sa série HBO se déroulant en France.

Dern interprétera un nouveau personnage, écrit et développé spécialement pour elle par White. HBO avait déclaré au moment du départ de Carter qu’après le début du tournage de la nouvelle saison la semaine précédente, « il était devenu évident » que le personnage créé par White pour Carter « ne lui convenait pas une fois sur le plateau ».

Ce rôle étant considéré comme central dans l’intrigue de la saison 4, il a été décidé de le remanier et de le recaster, Dern s’imposant rapidement comme un choix de premier plan.

Ce projet marquera la dernière collaboration entre Dern et White, qui ont déjà travaillé ensemble sur le film Year of the Dog (2007), écrit et réalisé par White et dans lequel jouait Dern, ainsi que sur la série Enlightened (2011-2013) de HBO, qu’ils ont co-créée et dans laquelle Dern tenait le rôle principal.

Dern n’est pas une novice dans l’univers de « The White Lotus ». Elle a fait une apparition vocale non créditée dans la saison 2 dans le rôle d’Abby, l’épouse séparée de Dominic Di Grasso (Michael Imperioli).

La saison 4 de White Lotus, actuellement en production, suit un nouveau groupe de clients et d’employés de l’hôtel White Lotus pendant une semaine, durant le Festival de Cannes.

Laura Dern rejoint le reste de la distribution pour cette nouvelle saison, qui comprend notamment Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani et Nadia Tereszkiewicz. Parmi les autres acteurs, on retrouve Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer et Laura Smet.

The White Lotus s’inscrit dans la continuité de la collaboration de Dern avec HBO. Elle a notamment joué dans Big Little Lies, qui lui a valu un Emmy et un Golden Globe, ainsi que dans Recount et Enlightened, qui lui ont tous deux valu des nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards.

Source : Deadline / Crédit ©DR/WWD/Gilbert Flores