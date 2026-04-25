The White Lotus saison 4 : Helena Bonham Carter quitte la série en pleine production

Helena Bonham Carter quitte la saison 4 de The White Lotus. Son rôle est repensé et elle sera remplacée par une nouvelle actrice.

Petit coup de théâtre dans l’univers de The White Lotus. Helena Bonham Carter ne figurera finalement pas au casting de la saison 4 de la série de HBO.

L’actrice, deux fois nommée aux Oscars, a quitté le tournage de cette nouvelle saison, qui se déroulera en France. Cette annonce intervient un peu plus d’une semaine après le début du tournage sur la Côte d’Azur.

« Alors que le tournage de la saison 4 de The White Lotus venait de commencer, il est devenu évident que le personnage créé par Mike White pour Helena Bonham Carter ne convenait pas à l’actrice une fois sur le plateau », a déclaré un porte-parole de HBO dans un communiqué à Deadline.

« Le rôle a donc été repensé, est en cours de réécriture et sera attribué à une autre actrice dans les prochaines semaines. HBO, les producteurs et Mike White sont attristés de ne pas pouvoir travailler avec elle, mais restent de fervents admirateurs et espèrent vivement collaborer à nouveau avec cette actrice légendaire sur un autre projet prochainement. »

Carter était un casting de rêve pour les producteurs et était la première actrice approchée pour la saison 4 de The White Lotus, qui, comme révélé récemment, se déroulera pendant le Festival de Cannes.

Mais dès le début du tournage et le tournage des premières scènes de Carter, White, qui écrit et réalise chaque épisode, a estimé que son personnage, tel qu’il avait été initialement conçu, n’était pas satisfaisant, selon certaines sources. Ce rôle étant considéré comme central dans l’intrigue de la saison 4, il a été décidé de le retravailler et de trouver une nouvelle actrice.

Le tournage se poursuit, avec un planning adapté pour se concentrer sur le reste de la distribution et permettre à White de réécrire le scénario et à HBO de recruter une nouvelle actrice.

Le reste de la distribution de la saison 4 comprend Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani et Nadia Tereszkiewicz. Parmi les autres acteurs, on retrouve Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer et Laura Smet.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Getty Images