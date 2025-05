Peacemaker saison 2 : Changement pour le générique d’ouverture dansant

James Gunn et John Cena teasent un nouveau générique d’ouverture dansant pour la saison 2 de la série DC Peacemaker.

Lors de la première de Peacemaker en 2022, la séquence d’ouverture hilarante et bizarre de la série est rapidement devenue l’un des principaux sujets de discussion. Aujourd’hui, à quelques mois du retour de la série DC, les fans peuvent s’attendre à un tout nouveau numéro de danse mettant en vedette les acteurs principaux.

James Gunn a confirmé que la deuxième saison de Peacemaker aura une nouvelle séquence de générique d’ouverture et nous avons maintenant quelques (vagues) indices sur ce que sera ce nouveau moment de folie au début de chaque épisode.

Bien qu’il ne révèle pas trop de détails, dans une interview à EW, Gunn confirme que « Do Ya Wanna Taste It » de Wig Wam sera remplacée par une autre chanson, et que la nouvelle séquence mettra en vedette de nouveaux personnages et verra même l’ami à plumes de Christopher Smith participer à l’action.

« Je vais vous donner une exclu : vous voyez Eagly essayer de danser pour la première fois. C’est vraiment quelque chose. Il n’est pas le meilleur dans ce domaine, mais il essaie vraiment de se joindre à la séquence de danse à la fin. Il a une petite pose cette fois. »

« Nous avons tué tout le monde au cours de la saison, donc nous n’avions pas le choix. Tout le monde est mort ! » ajoute Gunn. « De plus, nous avons beaucoup de nouveaux membres dans le casting – Tim Meadows est Langston Fleury, Sol Rodriguez est Sasha Bordeaux et Michael Rooker est dans le casting, Judomaster est un personnage plus important cette fois – donc je savais que je devais faire une nouvelle danse. »

Gunn précise qu’il n’avait pas pour objectif de surpasser la séquence de générique originale.

« Je pense qu’il y a 4 milliards de vues de la séquence de danse sur TikTok, alors quand vous avez quelque chose d’aussi viral, je voulais juste faire du bon travail avec la [nouvelle] séquence de danse. Je ne sais pas si la séquence de danse dépassera un jour la première, parce que personne ne s’y attendait, » dit-il.

Il ajoute : « C’était une surprise totale, et vous ne pouvez tout simplement pas reproduire cela. Cependant, les surprises dans la série elle-même, je pense, se reproduisent autant de fois, car il y a tellement plus de rebondissements dans cette saison avec ce qui se passe et ce que vous découvrez sur cet univers. »

De son côté, John Cena n’était pas disposé à en divulguer beaucoup plus, mais il semble convaincu que les fans apprécieront la nouvelle intro.

« Cette fois-ci, tout le monde l’a envisagé sous un angle différent, sachant à quel point le public avait apprécié la première [séquence]. Nous savions que cela allait être la pierre angulaire de la série, alors on a plongé la tête la première. Tout le monde a fait de son mieux dans la saison 1, mais je pense que les gens en connaissent maintenant l’importance et j’espère que cela transparaîtra dans la saison 2. »

James Gunn est dernière la caméra pour certains épisodes : « Dans l’intérêt de la diffusion de la série, je ne pourrai pas tous les réaliser (seulement certains), » a-t-il confié auparavant sur Threads. Il a également confirmé qu’il avait écrit les huit épisodes après avoir qualifié l’épisode 8 de « banger » dans un post séparé sur Threads en janvier 2024.

Le leader John Cena est bien sûr de retour pour la saison 2 de Peacemaker, tout comme Freddie Stroma (Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo la fille d’Amanda Waller), Jennifer Holland (agent Emilia Harcourt), Steve Agee (Economos) et Nhut Le (en tant que Judomaster).

Notez aussi que Frank Grillo qui double Rick Flag Sr dans la série animée Creature Commandos, reprendra le rôle en chair et en os dans Peacemaker.

Pour finir, les personnages du film Superman Green Lantern/Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl/Kendra Saunders (Isabel Merced) et Maxwell Lord (Sean Gunn), feront aussi une apparition dans la série en tant que Justice Gang.

Peacemaker revient le 21 aout sur Max (qui redeviendra bientôt HBO Max).

Source : EW / Crédit ©Max