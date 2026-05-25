Euphoria saison 3 : Mort d’un personnage dans l’avant dernier épisode (spoilers)

La série Euphoria tue un personnage dans son avant dernier épisode alors que les différentes histoires entrent en collision. Spoilers.

La guerre autour de la drogue, de l’argent et des filles implique désormais la quasi-totalité des personnages de Euphoria, alors que les intrigues s’entrechoquent lorsque Naz (Jack Topalian) vient frapper à la porte de Cassie (Sydney Sweeney) pour récupérer son argent.

À la fin de l’épisode, l’un des personnages a déjà mordu la poussière. Eh oui : Nate Jacobs (Jacob Elordi) est mort, victime d’une morsure de crotale après que Naz l’a enterré vivant sous son chantier de construction.

« C’est une façon cool de partir », a déclaré Elordi dans une vidéo des coulisses diffusée après l’épisode. « Nate est quelqu’un qui a commis tant d’erreurs et fait tant de choix sombres. C’est cool de voir tout cela aboutir à ce résultat. »

Dans l’épisode, Naz avait donné à Cassie la chance de le sauver, à condition qu’elle parvienne à réunir le million de dollars qu’il devait dans un délai de 72 heures (vous savez, avant qu’il ne meure de soif). Dommage que le serpent l’ait eu avant.

L’acteur a raconté s’être retrouvé à l’intérieur du cercueil, les épaules touchant les parois, ce qui l’empêchait de bouger les bras. Il a toutefois assuré qu’« on y est plutôt paisible ». Du moins, jusqu’au moment où il a fallu y introduire le serpent.

Oui, il s’agissait d’un véritable serpent. Non, pas un serpent à sonnette. Une vidéo des coulisses révèle en effet que la production a utilisé un boa constricteur, muni d’une fausse sonnette, pour cette scène. En revanche, les plans montrant le reptile s’approchant du tuyau ont bel et bien été tournés avec un véritable crotale.

Et c’est ainsi que Nate Jacobs nous quitte. Au sujet de la mort de son personnage, Elordi a déclaré : « C’est quelque chose d’un peu doux-amer. Cette série représente une part immense, non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie. Ce fut une expérience incroyable, et je suis tellement fier d’y avoir pris part. »

Cassie découvre son corps après s’être tournée vers Maddy (Alexa Demie) pour obtenir de l’aide ; cette dernière sollicite alors Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) dans l’espoir de se faire un peu d’argent rapidement. Cependant, Alamo a d’autres projets en tête et abat Naz sur-le-champ. Ainsi, le recours à Alamo s’avère malheureusement vain, pire encore, cela met Alamo sur la piste des activités de Rue (Zendaya) avec la DEA, après que Maddy a évoqué une dispute entre Rue et Lexie (Maude Apatow) alors qu’elle sollicitait l’aide d’Alamo dans le jacuzzi.

En parlant de Rue, celle-ci s’est tournée vers Ali (Colman Domingo) pour trouver un guide, Lexie ne s’étant pas montrée d’une grande aide — ni même vraiment disposée à la croire — après que Rue lui a avoué la vérité sur sa collaboration avec Laurie et Alamo, ainsi que sur son aide aux agents fédéraux. Elle tente en effet de faire toute la lumière sur la situation depuis son éveil spirituel à la fin de l’épisode 6.

Ali supplie Rue de ne pas mener à bien le reste de son plan, qui implique qu’elle retourne chez Alamo, puis chez Laurie. Elle agit en tant qu’agent double et tente de les livrer tous deux directement à la DEA ; toutefois, il semble désormais que les deux camps aient percé sa couverture.

Le final de la semaine prochaine semble réserver bien d’autres rebondissements, cet épisode s’achevant sur un suspense insoutenable. Faye (Chloe Cherry) semble connaître un moment d’hésitation après que Wayne (Toby Wallace) l’a exaspérée en menaçant de tuer Rue. Elle propose alors d’aider enfin cette dernière à dérober l’argent du coffre de Wayne et à s’enfuir avant que la transaction ne doive avoir lieu le lendemain matin.

Cependant, lorsqu’elles ouvrent le coffre, elles ne découvrent que des dizaines de pièces d’identité appartenant à de jeunes femmes que Rue ne reconnaît pas, à part Angel. Faye la presse de tout remettre en place et de ne plus y penser ; mais lorsque Rue refuse d’obtempérer, Faye se met à hurler pour réveiller Wayne, laissant les spectateurs face à la promesse d’une nouvelle menace qui les attend dans l’épisode de conclusion.

Rendez-vous la semaine prochaine pour connaitre la destinée des personnages et voir si d’autres passeront l’arme à gauche.

Euphoria est disponible sur HBO Max.

Crédit ©HBO