Stranger Things saison 5 : Vecna est un « Freddie sous stéroïdes »

Les créateurs de Stranger Things qualifient le méchant de la dernière saison comme un « Freddy sous stéroïdes ».

Le phénomène Stranger Things arrive bientôt à sa fin avec l’ultime saison qui sera diffusée (en trois parties) à partir du 26 novembre. Alors que les fans s’impatientent de voir la conclusion, les frères Duffer ont trouvé un moyen de teaser le public sans trop en dire.

Dans une déclaration récente, ils ont taquiné un déchaînement plus vicieux de Vecna, le méchant du Monde à l’Envers qui tente de conquérir le monde. Ils ont dit que le final comporterait une version de Vecna qui ressemble à « Freddy sous stéroïdes ». Oui, le personnage d’horreur emblématique Freddy Krueger.

Les créateurs de Stranger Things ont parlé au magazine Empire à propos de « Vecna 2.0 », affirmant que les téléspectateurs auront la chance de voir le méchant dans sa forme la plus vicieuse et la plus puissante dans la saison 5. Bien que la saison 4 ait déjà révélé l’étendue de ses capacités, Vecna assumera le rôle d’un boss ultime dans le final de la série :

« Nous l’appelons Vecna 2.0, parce qu’il a changé. Il est plus fort et plus effrayant que jamais, avec de nouvelles capacités réelles. Dans la saison 4, il était mortel parce qu’il pouvait s’infiltrer dans votre esprit et vous manipuler de cette manière. Maintenant, il peut vous botter le cul de manière vraiment violente, comme Freddy sous stéroïdes. »

Jamie Campbell Bower, l’acteur qui incarne Vecna sous ses différentes formes (dont Henry Creel) a également discuté de l’évolution du méchant. Bower a donné un aperçu du passé psychologique de Vecna :

« Vecna était un humain. Vecna était un enfant. Vecna était un garçon qui avait l’impression qu’il ne pourrait jamais s’intégrer nulle part. Il était une figure plutôt solitaire pour moi, ce garçon très triste qui avait seulement besoin qu’on s’occupe de lui. Vous en verrez plus dans la saison 5, donc j’hésite à en dire trop. Mais à cause de la douleur qu’il avait endurée, il voulait créer un monde meilleur. Ou ce qu’il envisageait comme un monde meilleur. »

La cinquième et dernière saison de Stranger Things viendra conclure une histoire qui a démarré il y a près d’une décennie. La fin se déroulera en trois parties, les quatre premiers épisodes seront dévoilés le 26 novembre avec le reste diffusé le jour de Noël puis le réveillon du Nouvel An, respectivement.

Pour le moment, l’intrigue reste secrète, même si certains détails ont fait surface récemment :

« Un boss final émerge : Vecna (Jamie Campbell Bower), un patient du même laboratoire qu’Eleven qui est devenu un monstre et est lié à toutes les créatures du Monde à l’Envers par ce que les personnages appellent un « esprit de ruche ». Au début de la saison 5, Vecna a disparu. Le gang doit le traquer tout en évitant l’armée, qui a imposé une quarantaine pour dissimuler le portail que Vecna a ouvert entre le Monde à l’Envers et Hawkins. »

La saison finale de Stranger Things comportera des retrouvailles très attendues qui comprendront Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton et Bower. Linda Hamilton (Terminator), rejoindra également la série pour sa conclusion.

Notez que le final de deux heures devrait être projeté dans certaines salles de cinéma aux Etats-Unis, mais pour le moment, on ne sait pas si ce sera le cas en France.

Source : Empire / Crédit ©Netflix