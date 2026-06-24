Stuart Fails To Save The Universe : Nouvelle bande-annonce dans le multivers de Big Bang Theroy

La nouvelle bande-annonce du spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Fails To Save The Universe, dévoile un bref aperçu de visages familiers.

Après un teaser le mois dernier, HBO Max dévoile enfin la bande-annonce officielle complète de Stuart Fails To Save the Universe, la série dérivée de The Big Bang Theory qui s’aventure dans un multivers déjanté.

On y aperçoit brièvement quelques visages familiers, notamment Christine Baranski (Beverly Hofstadter, la mère de Leonard), Riki Lindhome (Ramona Nowitzki) et Teller (Larry Fowler). Jon Cryer apparaît également dans le visuel kaléidoscopique.

Ce spin-off suit Stuart Bloom (Kevin Sussman), propriétaire de la boutique de comic books, chargé de rétablir la réalité après avoir détruit un appareil conçu par Sheldon (Jim Parsons) et Leonard (Johnny Galecki), provoquant accidentellement un cataclysme multiversel.

Stuart est aidé dans sa quête par sa petite amie Denise (Lauren Lapkus), son ami géologue Bert (Brian Posehn) et le physicien quantique Barry Kripke (John Ross Bowie), aussi insupportable qu’agaçant.

Au fil de leur périple, ils croisent des versions alternatives de personnages emblématiques de The Big Bang Theory. Comme le titre l’indique, rien ne se passe comme prévu et la bande-annonce montre le chaos apocalyptique provoqué.

La série Stuart Fails To Save The Universe est écrite et produite par Chuck Lorre, co-créateur et producteur exécutif de The Big Bang Theory et de tous ses spin-offs, Zak Penn et Bill Prady, également co-créateur de The Big Bang Theory. Elle est produite par Chuck Lorre Productions en association avec Warner Bros. Television.

Stuart Fails To Save The Universe sera diffusée à partir du 23 juillet sur HBO Max.

Stuart Fails To Save The Universe – Bande-annonce officielle VF

Stuart Fails To Save The Universe – Bande-annonce officielle VO