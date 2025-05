Doctor Who saison 2 : Un monde différent dans l’avant dernier épisode (spoilers)

L’avant dernier épisode de la saison 2 de Doctor Who offre un monde différent et dévoile le plan de la Rani. Spoilers.

Après avoir révélé la présence de la Rani dans l’épisode précédent, Doctor Who prend un tournant cette semaine et plonge le public dans un nouveau monde, « un monde de souhait » (c’est le titre de l’épisode).

Après un bref prologue en Bavière, en 1865, nous passons à Londres, en 2025 et trouvons le Docteur et Belinda se réveillant de manière inattendue, en tant que couple, dans leur lit. Nous le découvrons que le monde a changé et nos héros mènent une vie parfaitement banale sans aucun sens de leur véritable identité. Tout cela est dû aux pouvoirs combinés de la Rani, un dieu kidnappé, et aux souhaits de Conrad (Jonah Hauer-King), l’horrible ex de Ruby Sunday de l’épisode « Jour de Chance ».

Libéré de prison par la Rani (version Mme Flood) à la fin de cet épisode, Conrad est désormais la figure de proue d’un cauchemar britannique rétro-futuriste répressif des années 50. Ruby est également là, même si elle commence à comprendre que les choses ne vont pas avec cette réalité avant même de rencontrer Shirley Anne Bingham (Ruth Madeley) de UNIT et de faire partie d’un mouvement de résistance croissant.

Il s’agit d’une chronologie très « traditionnelle », activement hostile aux minorités, et dans laquelle les femmes ont des rôles strictement réglementés – « bonne petite fille, bonne petite épouse, puis bonne petite mère », comme le dit la tante de Belinda.

A un moment de l’épisode, le Docteur commence à avoir des doutes sur ce monde. Cela l’amène face à la Rani qui lui explique son plan pour le moins confus.

Alors qu’elle danse sous une boule disco tout en narguant le Docteur, elle explique son plan : voler un bébé, créer un faux monde qui s’effondre à cause du doute, puis libérer d’une manière ou d’une autre un vieux Seigneur du Temps. Enfin plus précisément le premier Seigneur du Temps, Oméga. Ce plan est complexe et légèrement absurde mais on espère que nous aurons davantage de l’aspect légendaire de la « scientifique amorale » du personnage la semaine prochaine.

Une chose intéressante est que Mme Flood continue d’être Mme Flood. Les deux incarnations de la Rani ne sont clairement pas d’accord, et les chances de trahison semblent assez fortes en ce moment. L’une pourrait bien se retourner contre l’autre dans le final.

Le Docteur aura du pain sur la planche dans le final. En plus de devoir sauver la Terre et de vaincre les deux Ranis, le Docteur devra également gérer la réintroduction d’un autre vieil ennemi, le « premier Seigneur du Temps » Omega.

Ensuite, il y a la question de Susan, la petite-fille du Docteur. Est-ce que nous la verrons plus que ces quelques brefs flashs de l’épisode précédent ? Et puis il y a aussi les conclusions, du moins pour le moment, des arcs narratifs de Ruby et Belinda. Et quid de Rogue (Jonathan Groff) que l’on voit un bref instant dans cet épisode ?

Tout ça et peut-être une régénération ? Nous disons cela parce qu’il y a une rumeur selon laquelle ce serait déjà la fin pour le Docteur de Ncuti Gatwa. Mais ce n’est qu’une rumeur, rien n’est confirmé pour l’instant.

C’est beaucoup à entasser dans un seul épisode, même s’il dure 66 minutes.

Le final de Doctor Who sera diffusé samedi prochain sur Disney+.

Crédit ©BBC/ Disney+