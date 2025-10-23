Gen V saison 2 : Un final solide qui mène vers la fin de The Boys (spoilers)

Retour sur le final de la saison 2 de Gen V qui n’est pas aussi énorme qu’on imaginait mais fait le job et mène vers la fin de The Boys. Spoilers.

Après le twist de l’épisode précédent, qui a révélé la véritable menace de la saison, les Gardiens de Godolkin avaient du pain sur la planche. Evidemment, nous sommes dans Gen V, ce n’est donc pas un final s’il n’y a pas de bain de sang sur le campus de God U.

Cette fois-ci, nous voyons le plan de Thomas Godolkin (Ethan Slater), de « supprimer le troupeau », être mis à exécution, alors que Marie (Jaz Sinclair) et la bande prennent une dernière position désespérée contre le doyen assoiffé de sang.

Si la portée du final n’est pas aussi énorme qu’elle aurait pu être, l’épisode sert néanmoins de fin approprié à une deuxième saison globalement agréable. Cela fonctionne même comme un final de série solide, si cela devait arriver, assumant un retour des personnages dans la série mère – The Boys – pour conclure pleinement l’histoire.

Cette saison de Gen V prospère vraiment grâce à la force de son principal méchant et le fait que nous ayons un acteur complètement différent jouant ledit méchant à la fin ne change rien.

Un final contenu

Dans l’avant dernier épisode, il a été révélé que le personnage de Hamish Linklater n’était rien de plus qu’une marionnette pour le véritable méchant de la saison : Thomas Godolkin. C’était certainement un excellent moyen d’augmenter la tension dans l’épisode 7 et cette tournure contribue à donner un certain élan à ce final.

Encore une fois, la portée de cet épisode s’avère un peu plus réduite que prévu parce qu’on s’attendait à une plus grande intervention des personnages de The Boys dans la bataille. Compte tenu de la fin de l’épisode 7, on s’attendait aussi à ce que Godolkin continue d’écraser et de dévaster psychiquement les étudiants, qu’il méprise si clairement, sur son passage. Au lieu de cela, la vague de meurtres de Godolkin se limite à la poignée d’étudiants qui assistent à son séminaire plus tard dans l’épisode. C’est presque comme s’il y avait une peur de faire trop de vague et attirer l’attention du Protecteur.

En fin de compte, l’approche plus calme et plus intime profite à la série. L’accent mis dès le début sur Sister Sage (Susan Heyward) et Godolkin aide à dresser un portrait psychologique saisissant d’un homme qui ne peut s’empêcher de devenir son pire ennemi. Au début de cet épisode, Godolkin a gagné, il a obtenu exactement ce qu’il voulait en incitant Marie à le guérir.

Il est libre d’être avec Sage et de reprendre sa place dans les échelons supérieurs de Vought International. Il a tout, mais il ne peut s’empêcher de se laisser porter par son arrogance. Godolkin est suffisamment arrogant pour croire qu’il sait mieux que la personne la plus intelligente du monde, et nous voyons où cela le mène finalement.

Un méchant à la hauteur

Ce final révèle un Ethan Slater qui offre une bonne performance et s’empare d’un rôle qui était jusqu’à présent brillamment interprété par Hamish Linklater. Certes Linklater reste inégalable mais Slater réussit à faire en sorte que cela ressemble au même personnage sans copier à la performance de son prédécesseur. L’esprit sardonique et la menace froide de Cipher sont là avec tout leur effet, mais sont légèrement différents.

Heureusement, Linklater n’est pas totalement relégué au second plan, même s’il joue désormais un rôle complètement différent. On aura à peine connu Doug mais Linklater offre deux superbes scènes avant de disparaitre. La première nous informe de l’horreur qu’il a vécu en tant que marionnette de Godolkin, et l’autre est un hommage touchant à André. Malheureusement pour Doug, après tout ce qu’il a enduré, il est brutalement tué par Black Noir. RIP Doug, tu méritais mieux.

Quant à Sage, la série continue d’utiliser le personnage de manière inspirée. Nous voyons ici une facette très différente de Sage, où elle est amoureuse et clairement dépassée à cause de cela. Même la personne la plus intelligente du monde à ses faiblesses. Malgré son amour pour Godolkin, elle se rend compte que son petit ami a dilapidé tout ce pour quoi ils ont travaillé. Elle laisse alors Polarity (Sean Patrick Thomas) s’échapper pour mettre un stop au désastre provoqué par son amant.

La confrontation finale entre nos héros et Godolkin ne déçoit pas. Si la folie meurtrière de Godolkin s’avère étonnamment contenue, il y a toujours une joie macabre à le voir dévaster sa classe puis à les forcer rapidement à danser pour son amusement.

Il est tout aussi satisfaisant de voir à quel point les étudiants les plus faibles et les plus nuls de God U participent au renversement du doyen tout-puissant, prouvant ainsi le point de vue de Sage selon lequel les ennemis les plus dangereux sont ceux qui n’ont rien à perdre.

Et la scène de mort finale de Godolkin est tout aussi sanglante et dégoûtante que ce à quoi les fans de la série s’attendent. Après avoir pris possession de Marie comme il le voulait, Godolkin est arrêté par Polarity qui aide Marie à reprendre ses esprits avant d’exploser la tête de Godolkin. Si la présence de Godolkin aurait été intéressante dans The Boys, c’est une fin appropriée pour un type qui a atteint un niveau bien trop élevé de grosse tête.

Un avenir pour Gen V ?

Pour le moment, aucune saison 3 n’est annoncée pour Gen V, cependant cela vaut la peine de creuser un peu la scène finale et la question de savoir s’il y a encore un avenir pour la série V et ses personnages jeunes adultes.

La saison 2 se termine en posant directement les bases de la saison 5 de The Boys, alors que Stella/Annie (Erin Moriarty) et A-Train (Jesse T. Usher) arrivent tous les deux pour inviter officiellement Marie et ses amis à rejoindre « la résistance ». C’est une excellente façon de clôturer la saison 2 et de reconnaître que ces personnages sont désormais prêts à rejoindre la cour des grands.

Mais devrions-nous comprendre que cela signifie qu’il n’y aura pas de saison 3 de Gen V ? Est-ce ici la fin de la série ? Peut-être. Il s’agit vraiment de savoir dans quel état sera cet univers d’ici la fin de la saison 5 de The Boys. Y aura-t-il toujours un Vought ? L’Université Godolkin sera-t-elle encore debout ? Combien de ces personnages seront encore en vie d’ici là ? On imagine que Marie aura un rôle dans la guerre contre le Protecteur mais The Boys reste la vendetta de Butcher. Il aura besoin de toute l’aide possible mais c’est son combat avant tout.

Même si on aimerait en voir plus de Gen V, ce n’est pas une mauvaise façon de clôturer la série… si c’est effectivement l’objectif. Ce final clôt une époque et ouvre la porte à un crossover passionnant.

Evidemment, même si la série est pleinement connectée à The Boys, Gen V reste sa propre entité qui n’est pas indispensable au visionnage de The Boys. Cela dit c’est certainement un plus intéressant pour se plonger dans le lore de cet univers vaste. Les fans seront certainement récompensés pour avoir regardé ce spin-off lorsque The Boys fera enfin son retour pour sa saison ultime.

Gen V est disponible sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video