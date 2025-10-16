Gen V saison 2 : Le twist majeur de l’épisode 7 et ramifications possibles avec The Boys (spoilers)

La showrunner de Gen V explique le retournement de situation majeur qui a lieu dans l’avant dernier épisode de la saison 2. Spoilers.

L’épisode 7 de la saison 2 de Gen V a clairement redistribué les cartes de la franchise The Boys avec un twist qui change la donne. L’avant-dernier volet de la saison semblait se diriger vers une guerre totale entre le groupe d’étudiants super-héros de God U porté par Marie Moreau et l’intimidant Doyen Cipher (Hamish Linklater).

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, et une révélation concernant un personnage pourrait avoir d’énormes ramifications pour la franchise.

Depuis le début de la saison, Cipher est un personnage qui fascine et qui interroge. Il s’est imposé comme le méchant à abattre et a donné du fil à retordre à Marie et sa clique de super-héros. Cependant, cette semaine, les choses ont changé et la vérité a éclaté sur qui il est vraiment.

En parlant avec EW, la showrunner Michele Fazekas a confirmé que Cipher n’est pas vraiment Cipher, comme vu dans l’épisode. C’est en réalité un type lambda nommé Doug qui est utilisé depuis des années comme véhicule pour les pouvoirs de Thomas Godolkin.

Fazekas a expliqué comment la série avait laissé des indices tout au long de la saison à propos de cette révélation, comme le fait que Cipher ne prend pas soin de son corps. Elle confie :

« Nous avons laissé de petits indices qui, si vous regardez en arrière, vous pourrez le voir. Même le fait que… pourquoi ce type boit-il simplement des mixtures dégueulasses avec du poulet et des trucs dedans ? C’est parce qu’il n’a pas de sens du goût. Il ne se soucie pas de ce corps. Il essaie juste de continuer pour atteindre son objectif final. »

« Nous avions peur que tout le monde le devine. Je pense que certaines personnes l’ont deviné. Je ne sais pas s’il est possible de deviner qu’il s’agit en fait de la même personne, que ce type n’est qu’un type normal. Il n’est fondamentalement qu’un corps que [Godolkin] a essayé. »

De nombreux fans ardents de la série auraient pu voir cette révélation venir, surtout s’ils étaient à la recherche de signes, mais c’est aussi un rebondissement important de l’intrigue. Marie a fait revivre Godolkin et le fondateur dérangé de God U n’a pas perdu de temps pour se déchaîner contre ceux qu’il considère comme les plus faibles, et cela pourrait avoir des ramifications pour la saison 5 de The Boys.

Cela pose aussi la question sur la saison 3 de Gen V (si elle est commandée) et de la façon dont elle s’intégrera dans l’avenir de la franchise, mais il ne fait aucun doute que le retour de Godolkin aura un impact majeur sur la lutte globale pour arrêter le Protecteur. Il pourrait également créer quelques apparitions de personnages de Gen V dans The Boys lorsque la dernière saison sera diffusée en 2026.

Les révélations du dernier épisode de Gen V ont déclenché des événements irréversibles et il sera intéressant de voir à quel point cela aura un impact sur le reste de la série et de la franchise en général. Godolkin est un ajout majeur à Gen V qui clairement met la saison finale de The Boys en place.

Le final de la saison 2 de Gen V sera diffusé mercredi prochain sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video