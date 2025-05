The Last of Us : « Il est impossible de finir ce récit » en 3 saisons selon Craig Mazin

Une saison 4 de The Last of Us est possible alors que le showrunner Craig Mazin dit qu’ « il est impossible de finir ce récit » en 3 saisons.

La saison 3 de The Last of Us a été confirmée avant même le lancement de la saison 2, mais cela signifie-t-il que ce sera la fin pour la série basée sur le célèbre jeu vidéo ? Si beaucoup pensent que l’histoire ne peut pas s’étendre sur plus de 3 saisons, pour le showrunner Craig Mazin, une saison 4 est indispensable pour terminer l’histoire.

S’adressant à Collider, Mazin a reconnu que pour conclure l’histoire de The Last of Us à partir des deux jeux vidéo dans la saison 3, cela signifierait que la saison 3 elle-même « prendrait une éternité ».

Ainsi, même s’il y a de « bonnes chances que la saison 3 soit plus longue que la saison 2 », pour lui « il est impossible de terminer ce récit en 3 saisons ».

Il a poursuivi : « J’espère que nous gagnerons suffisamment pour revenir et terminer une quatrième saison. C’est l’issue la plus probable.»

L’une des raisons évoquée est la mort de Joel : « Le problème avec la mort de Joel, c’est qu’elle a un tel impact. C’est une telle bombe narrative qu’il est difficile de s’en éloigné complètement. On ne peut pas vraiment faire une pause, mettre la trame de côté et se concentrer sur une histoire comme celle de Bill et Frank. Je ne suis pas sûr qu’on puisse faire ça pour la saison 3. Je pense que nous aurons un peu plus de temps. »

Cette déclaration de Mazin est intéressante parce qu’en mars dernier, le créateur Neil Druckmann avait émis des doutes qu’en à la perspective d’un troisième jeu. « Ne comptez pas sur une suite de The Last of Us. Ça pourrait être la fin, » disait-il.

Les fans se demandaient alors si la série pouvait continuer au delà des jeux. Sur le tapis rouge de l’avant-première de la saison 2, Druckmann a confié à IGN : « Je ne sais pas combien de temps je vais encore continuer à faire ça, ni si on me donnera une autre opportunité de poursuivre mon œuvre. Alors je ne laisse rien au hasard. Pour l’instant, on a une fin en tête. Et ce sera la fin. Nous tenons la fin de cette histoire. »

La saison 2 de The Last of Us est actuellement diffusée sur Max chaque lundi.

Source : Collider/IGN / Crédit ©HBO/Max