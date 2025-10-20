The Walking Dead Daryl Dixon saison 3 : Daryl et Carol ont-ils quitté l’Espagne dans le final ? (Spoilers)

Daryl et Carol ont-ils quitté l’Espagne dans le final de la saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon ? Spoilers.

Daryl et Carol étaient si proches de quitter l’Espagne et enfin mettre le cap sur l’Amérique dans le final de la saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon, mais évidemment, le duo de survivants a fait face un énorme revers.

L’épisode s’ouvre alors que nous voyons un personnage mystérieux s’approcher de la statue où Daryl a laissé le Rubik’s Cube de Laurent. L’homme mystérieux ramasse le cube tout en enlevant sa capuche… pour révéler un cache-œil et le visage d’un personnage familier. Il s’agit de Stéphane (Romain Levi) précédemment vu dans les deux premières saisons.

Ailleurs, Carol aide Roberto à se rendre au phare de Valentina, elle a peur qu’Antonio ne les y retrouve pas comme il l’a promis. Et bien sûr, Antonio se fait harceler par les hommes de Fede pour l’avoir interpellé sur la place de la ville, Fede exigeant de savoir où se trouve Daryl.

La vérité est que Daryl est en route pour El Alcazar avec Paz, et tous deux se portent volontaires comme employés pour entrer à l’intérieur des murs du château. Une fois à l’intérieur, on leur donne des masques à porter pour se mettre au travail, pendant que Justina et les autres filles se préparent pour la cérémonie d’appariement. Elena aide à choisir une robe pour Justina, mais Justina demande ce qui lui arrivera si elle n’est pas choisie. Elena fait signe à une femme qui nettoie les sols et se fait maltraiter par un garde et dit qu’elle pourrait se retrouver là, « ou pire ».

Lors d’un dîner chic à l’Alcazar, la foule riche (y compris le roi et la reine d’Espagne) rit tandis que les marcheurs hargneux sont habillés de costumes et pendus comme des marionnettes sur une scène pour leur amusement. Daryl et Paz servent de l’eau alors que le roi annonce que son fils Guillermo prendra un jour sa place, avec Elena comme reine. Ils font ensuite venir les jeunes femmes pour la cérémonie d’appariement et Justina est la dernière choisie, tandis que plusieurs femmes rejetées sont emmenées dans la honte.

Daryl a cependant une idée : il se faufile dans les coulisses et libère les marcheurs, les laissant manger les riches pendant qu’il essaie de retrouver Justina. Paz se dirige droit vers Elena et rencontre son jeune fils Pablo. (C’est pourquoi elle reste avec Guillermo.) Paz est découverte et est attaquée par un Guillermo vengeur prêt à l’achever… mais Elena le poignarde avec une épée et Paz s’assure qu’il est bien mort en lui mettant un autre coup d’épée.

De son côté, Justina menace d’un couteau l’homme qui l’a choisie, exigeant un véhicule pour s’échapper, et il la maîtrise, mais Daryl intervient pour la sauver, tuant l’homme et emmenant Justina avec lui – avec les autres femmes qui n’ont pas été choisies. Ils doivent se frayer un chemin à travers un essaim de marcheurs et de gardes royaux, mais ils parviennent à la liberté et Paz décide de rester au camp de réfugiés de Barcelone avec Elena et son fils, tandis que Daryl retourne à Solaz avec Justina sur sa moto.

Cependant, les choses semblent sombres à Solaz : Carol revient en ville pour voir Antonio pendu sur l’appareil de torture médiéval Strappado, Fede le traitant de traître et exigeant la vérité. En pleine nuit, Carol libère Antonio et ils se cachent chez un ami, mais les hommes de main de Fede viennent frapper et ils doivent fuir par des tunnels souterrains. Fede a également libéré un groupe de marcheurs pour rendre les choses plus difficiles.

Le garde Gustavo propose de les aider… mais il les conduit directement à Fede en échange d’un paiement. Fede les emmène sur la place de la ville, où il fait enchaîner Roberto à deux cadavres alors que les marcheurs se rapprochent. Carol et Antonio tentent de le libérer, mais cela ne sert à rien, jusqu’à ce que Daryl arrive en ville et commence à tirer.

Daryl élimine quelques gardes tandis que Carol et Antonio ripostent et Justina se révèle disant à la ville que Fede a menti et l’a livrée à El Alcazar. Toute la ville s’en prend à Fede – même sa propre mère le gifle ! – et ils le jettent au cachot pendant que Roberto et Justina sont réunis. Une fin heureuse, n’est-ce pas ? Et bien…

Daryl et Carol se dirigent vers le bateau avec Roberto, Justina et Antonio à la remorque et Daryl a un moment de réflexion, disant à Carol qu’il a couru toute sa vie et qu’il ne sait même pas s’il peut arrêter de courir. Carol le rassure avec un câlin, mais cette nuit-là, Fede se présente avec une arme à feu (sa mère l’a fait sortir de sa cellule) et la pointe directement sur Daryl.

Alors qu’il tire, Carol le tacle et les balles touchent le bateau, déclenchant un incendie. Ils parviennent à plaquer Fede au sol et à le désarmer… mais leur bateau et leur désir de rentrer à la maison partent en fumée. Fede s’échappe dans toute la confusion et les flammes montent si haut que Stéphane peut les voir de loin. Alors peut-être que Daryl et Carol ne rentreront pas chez eux de si tôt, mais peut-être qu’ils verront bientôt un visage familier.

The Walking Dead Daryl Dixon reviendra pour une quatrième et dernière saison l’année prochaine. En attendant, la série est à voir en France sur Paramount+.

Crédit ©AMC