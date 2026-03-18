The White Lotus saison 4 : Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloé Bennet au casting

La saison 4 de The White Lotus ajoute Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Charlie Hall et Jarrad Paul à son casting.

La distribution de la saison 4 de The White Lotus ne cesse de grandir. En effet, la série de Mike White annonce ses dernières recrues avec Max Greenfield (New Girl), Kumail Nanjiani (Only Murders in the Building), Chloe Bennet (Agents of SHIELD), Charlie Hall (The Sex Lives of College Girls) et Jarrad Paul (Free Bert).

La saison 4 de The White Lotus poursuivra son exploration satirique du luxe et des tensions sociales en posant cette fois ses valises en France. Cependant, pour le moment, on ne sait rien de l’intrigue.

Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloé Bennet, Charlie Hall et Jarrad Paul viennent ainsi compléter ce tableau déjà foisonnant déjà composé de Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka et Dylan Ennis.

Le casting s’est aussi enrichit de plusieurs talents hexagonaux, dont Vincent Cassel, Corentin Fila et Nadia Tereszkiewicz, qui incarneront des employés de l’hôtel ou des habitants locaux.

Écrite et réalisée par le créateur de la série, Mike White, la saison 4 est produite par White, David Bernad et Mark Kamine.

Source : Deadline / Crédit ©DR/ Eric Ray Davidson/Getty/Ryan Orange/Brian Bowen Smith/Angela Sarafyan