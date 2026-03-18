The Morning Show saison 5 : Jesse Williams rejoint la série d’Apple TV

Jesse Williams rejoint la saison 5 de la série The Morning Show sur Apple TV.

La cinquième saison de la série à succès d’Apple TV, The Morning Show, accueille Jesse Williams (Grey’s Anatomy). L’acteur interprétera Vernon, le nouveau directeur de l’information d’UBN, connu pour son franc-parler et son talent pour captiver son public.

Jesse Williams rejoint ainsi Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup (doublement primé aux Emmy Awards), Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie et Jon Hamm (également primé aux Emmy Awards), ainsi que Jeff Daniels, récemment annoncé au casting.

La quatrième saison de The Morning Show, qui voyait Marion Cotillard dans un rôle important, se déroulait au printemps 2024, près de deux ans après les événements de la troisième saison. Suite à la fusion UBA-NBN, la rédaction a dû faire face à de nouvelles responsabilités, des motivations cachées et la difficulté à cerner la vérité dans une Amérique polarisée. Dans un monde saturé de deepfakes, de théories du complot et de dissimulations d’entreprises, à qui faire confiance ? Et comment distinguer le vrai du faux ?

Connu pour son rôle du Dr Jackson Avery dans Grey’s Anatomy, depuis son départ de la série médicale, Williams a fait ses débuts à Broadway dans le rôle de Darren Lemming dans Take Me Out lui ont valu une nomination aux Tony Awards dans la catégorie Meilleur second rôle masculin en 2022.

En août dernier, Williams a joué dans la série Hotel Costiera d’Amazon Prime Video, qui s’est immédiatement hissée à la première place du classement du streamer. Côté film, il a récemment partagé l’affiche avec Jessica Lange et Kathy Bates dans The Great Lillian Hall. Il a également tenu des rôles importants dans Only Murders in the Building (Hulu/Disney+), dans la comédie romantique Toi Chez Moi et vice versa de Netflix avec Reese Witherspoon, et dans What We Hide. Il est aussi récemment apparu dans la sitcom d’ABC Shifting Gears (Famille en Réparation en VF sur Disney+).

En attendant la saison 5, les quatre premières saisons de The Morning Show sont à voir sur Apple TV.

Source : Deadline / Crédit ©DR