Dune 3 : Deux personnages de la famille Atreides ajoutés

Le film Dune 3 ajoute deux personnages importants de la famille Atreides à son casting.

Après le succès de Dune et Dune : Deuxième partie, Denis Villeneuve écrit et réalise un troisième film, basé sur le roman Dune Messiah de Frank Herbert.

Le casting de Dune : Troisième partie devrait voir Timothée Chalamet, Zendaya et Florence Pugh reprendre leurs rôles respectifs de Paul Atreides, Chani et Princesse Irulan. Robert Pattinson serait également en pourparlers pour jouer un nouveau personnage de méchant.

Désormais, Nakoa-Wolf Momoa et Ida Brooke ont été choisis pour incarner Leto II et Ghanima, qui sont les enfants jumeaux de Paul et Chani. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Nexus Point News, puis confirmée par Deadline.

Brooke est déjà apparue dans deux épisodes de la populaire série de science-fiction Silo d’Apple TV+. Il s’agit du premier rôle de Momoa au cinéma et lui donnera l’opportunité de travailler sur le même projet que son père, Jason Momoa, qui a précédemment confirmé qu’il reviendrait dans le rôle de Duncan Idaho.

Les jeunes acteurs se voient confier le rôle de personnages éminents de Dune : Troisième partie qui sont essentiels à l’histoire.

Ce troisième et dernier film de la saga de Villeneuve sur Dune adapte le roman d’Herbert Dune Messiah, qui se déroule 12 ans après les événements de Dune, qui suit les luttes d’Atréides face aux conséquences de son jihad dirigé par les Fremen lors de son ascension vers l’empereur Muad’Dib.

Pour le moment, la date de sortie et le titre officiel du nouveau film n’ont pas encore été divulgués.

