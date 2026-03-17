Dune Troisième Partie : Premier aperçu de Robert Pattinson en affiche

En amont de la sortie du trailer, les affiches du film Dune Troisième Partie donnent un premier aperçu de Robert Pattinson dans son rôle de méchant.

Les fans de Dune peuvent commencer à se réjouir avec la campagne promo qui se qui offre un premier aperçu non seulement de visages familiers de Dune : Troisième Partie mais aussi de nouveaux personnages.

Ces images inédites sont apparues quelques heures seulement après que Timothée Chalamet, l’interprète de Paul Atréides, a publié sur Instagram une nouvelle image de son « héros », et l’enthousiasme ne s’est pas arrêté là.

L’acteur de Marty Supreme n’était pas le seul à avoir droit à ses affiches : les autres personnages principaux de la Partie 3 ont également eu droit à leurs propres affiches, parmi lesquelles on a pu apercevoir pour la première fois le personnage maléfique incarné par Robert Pattinson dans cette suite.

Selon les rumeurs, Pattinson incarne Scytale, un personnage connu des lecteurs de la saga Dune. Avec la sortie imminente de la bande-annonce du film, nous n’aurons probablement plus longtemps à attendre pour avoir un aperçu de cette figure effrayante.

L’intrigue du roman Dune Messiah de Frank Herbert sert d’épilogue sombre au mythe du héros du premier livre. L’histoire se déroule 12 ans après le règne de Paul en tant qu’empereur, une époque au cours de laquelle ses légions Fremen ont tué des milliards de personnes à travers la galaxie.

Le récit est centré sur une conspiration visant à détrôner Paul orchestrée par une cabale de la Guilde Spatiale, des Bene Gesserit et des Tleilaxu, qui reconnaissent que la ferveur religieuse qu’inspire le nouvel empereur constitue un danger pour tout le monde.

Avec une histoire qui s’étend sur plus d’une décennie et présente la prochaine génération de la famille Atréides, le casting de Dune : Troisième partie devrait voir des retours ainsi que de nouveaux personnages cruciaux.

Timothée Chalamet reprendra le rôle de l’empereur tourmenté Paul Atréides, avec Zendaya de retour dans le rôle de Chani, dont le destin tragique est au cœur du point culminant de l’histoire. Le rôle de Florence Pugh en tant que princesse Irulan devrait également être considérablement élargi et Rebecca Ferguson devrait reprendre son rôle de Lady Jessica. Jason Momoa (Duncan Idaho) et Anya Taylor-Joy (Alia Atreides) devraient aussi être de retour. Isaach de Bankolé est également au casting dans le rôle de Farok.

Notez que les enfants de Paul et Chani seront aussi présents. Nakoa-Wolf Momoa (vrai fils de Jason Momoa) a été choisi pour incarner Leto II Atreides, tandis qu’Ida Brooke incarnera sa sœur jumelle, Ghanima Atreides.

Dune Troisième Partie est annoncé pour une sortie le 17 décembre 2026.

Crédit ©Warner Bros