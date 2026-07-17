God Of War : Ryan Hurst sera remplacé dans le rôle de Kratos après sa blessure

La série God of War de Prime Video va remplacer Ryan Hurst dans le rôle de Kratos après sa blessure sur le tournage.

La série God of War de Prime Video changera d’interprète pour le rôle principal de Kratos. Selon Deadline, le casting de cette série fantastique très attendue est en train d’être remanié.

Cette décision, prise après mûre réflexion par les studios en charge du projet, fait suite à la grave blessure subie fin juin par Ryan Hurst, initialement choisi pour incarner Kratos, sur le tournage de cette adaptation du jeu vidéo PlayStation.

C’est un coup dur pour Hurst, qui avait opéré une transformation physique après avoir décroché le rôle, gagnant près de 18 kilos de muscle et qui a travaillé d’arrache-pied pendant des mois sur le plateau de Vancouver pour incarner ce personnage exigeant sur le plan physique, avant de se blesser dans l’exercice de ses fonctions.

Hurst s’est déchiré le biceps en réalisant une cascade pour la série, comme l’a d’abord rapporté TMZ. Selon certaines sources, il a depuis été opéré et est actuellement en convalescence.

La production de God of War a été interrompue immédiatement après l’incident et reste suspendue.

La durée prévue de la convalescence de Hurst n’est pas précisée, mais une déchirure grave du biceps nécessitant une intervention chirurgicale requiert généralement de 4 à 6 mois de rétablissement, le retour à une pleine capacité physique pouvant prendre jusqu’à un an. Compte tenu des exigences physiques du rôle, il n’aurait probablement pas été prudent pour Hurst de reprendre le tournage avant 2027.

Selon certaines sources, bien que le rétablissement complet de Hurst soit une priorité, la durée nécessaire à celui-ci dépassait les délais du calendrier de tournage, ce qui a conduit à la décision difficile de confier le rôle à un autre acteur.

Les préparatifs devraient débuter à la mi-août pour un lancement de la production à la mi-octobre.

Le tournage de la série, inspirée de la mythologie antique et portée par le scénariste, producteur exécutif et showrunner Ronald D. Moore, a débuté en février à Vancouver. Le projet a fait l’objet d’une commande de deux saisons dont le tournage devait s’enchaîner sans interruption, un plan qui, selon Deadline, reste d’actualité. D’après certaines sources, quatre épisodes avaient été entièrement achevés au moment de l’incident.

Ces épisodes seront désormais retournés avec le nouvel acteur qui reprendra le rôle de Kratos. Quant à l’autre personnage principal, Atreus, incarné par le jeune acteur Callum Vinson, il serait difficile d’utiliser une grande partie des images déjà tournées, les enfants grandissant vite.

God of War suit le père et le fils, Kratos et Atreus (Vinson), alors qu’ils entreprennent un périple pour disperser les cendres de Faye, épouse de l’un et mère de l’autre. Au fil de leurs aventures, Kratos tente d’apprendre à son fils à devenir un meilleur dieu, tandis qu’Atreus cherche à apprendre à son père comment être un meilleur humain.

La distribution comprend également Mandy Patinkin dans le rôle d’Odin, Ed Skrein dans celui de Baldur, Max Parker dans celui de Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson dans celui de Thor, Teresa Palmer dans celui de Sif, Alastair Duncan dans celui de Mimir, Jeff Gulka dans celui de Sindri et Danny Woodburn dans celui de Brok.

On attend désormais de voir qui reprendra le rôle de Kratos.

Source : Deadline / Crédit ©Prime Video