God of War : Dave Bautista remplace Ryan Hurst en Kratos

Dave Bautista est en pourparlers pour incarner Kratos dans God of War, remplaçant Ryan Hurst dans la série d’Amazon.

La série God of War aurait trouvé son nouveau Kratos. Suite à un accident de tournage qui a laissé Ryan Hurst dans l’incapacité de continuer à filmer, la production s’est retrouvée dans l’obligation de partir à la recherche d’un nouvel acteur.

Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television ont trouvé la personne pour remplir ce rôle important dans la série. Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie) serait en négociations pour incarner Kratos dans l’adaptation du célèbre jeu vidéo PlayStation.

Ryan Hurst, initialement choisi pour incarner Kratos, s’est déchiré le biceps en effectuant une cascade sur le plateau fin juin, soit quatre mois après le début du tournage. Cette blessure nécessite une intervention chirurgicale suivie d’une longue convalescence.

La production de God of War a été interrompue immédiatement après l’incident. Quelques semaines plus tard, il a été décidé de remplacer l’acteur ; les préparatifs devraient débuter à la mi-août en vue d’un lancement de la production à la mi-octobre à Vancouver, ville où la série est installée.

La solide expérience de Bautista en tant que catcheur professionnel primé lui permettrait d’endosser un rôle physiquement exigeant comme celui de Kratos avec une préparation limitée, compte tenu du calendrier serré. De plus, il sort tout juste du tournage d’un projet de fantasy tout aussi physique, le nouveau film Highlander, pour lequel il a dû gagner en masse musculaire.

Le tournage de la série God of War, inspirée de la mythologie antique et portée par le scénariste, producteur exécutif et showrunner Ronald D. Moore, a débuté en février à Vancouver ; la production porte sur deux saisons dont le tournage est prévu pour s’enchaîner directement, un plan qui reste d’actualité.

God of War suit le père et le fils, Kratos (Bautista) et Atreus (Callum Vinson), alors qu’ils entreprennent un voyage pour disperser les cendres de leur épouse et mère, Faye. Au fil de leurs aventures, Kratos tente d’apprendre à son fils à devenir un meilleur dieu, tandis qu’Atreus essaie d’apprendre à son père à devenir un meilleur humain.

La distribution comprend également Mandy Patinkin dans le rôle d’Odin, Ed Skrein dans celui de Baldur, Max Parker dans celui de Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson dans celui de Thor, Teresa Palmer dans celui de Sif, Alastair Duncan dans celui de Mimir, Jeff Gulka dans celui de Sindri et Danny Woodburn dans celui de Brok.

Il s’agit du deuxième rôle régulier pour Bautista à la télévision, après la deuxième saison de la série dramatique See sur Apple TV.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Getty Images/Sony/Amazon