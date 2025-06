DCU : Batman est « le plus gros problème » pour James Gunn

James Gunn dit que Batman est son « plus gros problème » dans l’univers DC mais il pense avoir une solution.

Alors que DC Studios se prépare au lancement de son nouvel univers le mois prochain, avec la première de Superman réalisé par James Gunn, le studio cherche à éviter les erreurs de la maison d’en face Marvel.

Ainsi, l’univers DC doit être vigilant avec ses super-héros, y compris Batman, que le co-PDG de DC Studios appelle son « plus gros problème ».

Dans une longue séance de questions-réponses avec Rolling Stone, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a discuté de la suite de The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, expliquant qu’il y a peu de chances que ce personnage puisse entrer dans le DCU qui sera bientôt établie par Superman porté par David Corenswet.

« Ce serait une considération », a déclaré Gunn à propos de l’intégration de la version Pattinson de Bruce Wayne dans le DCU. « Il faudrait y réfléchir. Il faudrait y réfléchir. Ce n’est pas comme si nous n’en avions jamais discuté, » avoue-t-il.

Il explique cependant que ce n’est pas un non définitif : « Je ne dirais jamais qu’il y a zéro chance, parce qu’on ne sait jamais. Mais ce n’est pas probable. Ce n’est pas probable du tout. »

Il confirme aussi que Batman 2 est toujours d’actualité, réitérant des propos qu’il a tenu récemment : « Je dirai aussi que Batman II n’est pas annulé. C’est l’autre chose que j’entends tout le temps – que Batman II est annulé. Ce n’est pas annulé. Nous n’avons pas de script. Matt est lent. Laissez-le prendre son temps. Laissez-le faire ce qu’il fait. Mon Dieu, les gens sont mauvais. Laisse-le faire son truc, les gars. »

En conséquence, Gunn travaille sur The Brave and the Bold, un film distinct sur le protecteur de Gotham City, aux côtés d’un scénariste dont l’identité reste pour le moment non divulguée. Ce qu’on sait, c’est que Andy Muschietti devrait réaliser le film, toujours en développement. Ce long métrage s’inspire de la série comics Batman de Grant Morrison et sera centré sur le justicier et son fils, dont il ignorait l’existence.

« Batman est mon plus gros problème dans tout DC en ce moment, personnellement. Je n’écris pas Batman, mais je travaille avec l’auteur de Batman et j’essaie de bien faire les choses, car il est incroyablement important pour DC, tout comme Wonder Woman », a déclaré Gunn à Rolling Stone.

Il insiste pour dire que Wonder Woman et Batman sont ses priorités : « Donc, en dehors de ce que je fais dans les projets en cours, nos deux priorités sont de terminer nos scripts Wonder Woman et Batman. »

Il a ajouté : « Batman doit avoir une raison d’exister, n’est-ce pas ? Donc Batman ne peut pas simplement être ‘Oh, nous faisons un film Batman parce que Batman est le plus grand personnage de tout Warner Bros.’, ce qu’il est. Mais parce qu’il y a un besoin pour lui dans le DCU et qu’il n’est pas exactement le même que le Batman de Matt. Mais pourtant, ce n’est pas un Batman campy. Cela ne m’intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par un Batman drôle et campy, vraiment.»

Il conclut e disant qu’il pense avoir la solution : « Donc nous nous occupons de cela. Je pense que j’ai un moyen d’y parvenir, au fait, je pense que je sais vraiment ce que c’est – je m’en occupe juste avec le scénariste pour m’assurer que nous pouvons en faire une réalité. »

En attendant de voir comment James Gunn traitera Batman, Superman sera dans les salles le 9 juillet prochain.

Source : Rolling Stone / Crédit ©DR/DC