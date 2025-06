Wonder Woman : Le nouveau film est en écriture

James Gunn confirme que le nouveau film Wonder Woman est actuellement en écriture.

Lors d’un appel en mai 2025 avec des investisseurs, David Zaslav, directeur de Warner Bros. Discovery, a partagé des informations intéressantes sur DC. Il a nommé Superman, Batman, Supergirl et Wonder Woman comme personnages cruciaux de l’univers des super-héros que James Gunn et Peter Safran, les co-dirigeants de DC Studios, construisent à travers le cinéma et la télévision.

Le film Superman, avec David Corenswet, sortira en salles le 11 juillet, suivi de Supergirl : Woman of Tomorrow, avec Milly Alcock, en juin 2026. Un film Dark Knight inspiré du scénario du comic Batman and Son de Grant Morrison a également été annoncé très tôt, mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Wonder Woman.

Dans une nouvelle interview exclusive avec Entertainment Weekly avant le lancement de Superman, Gunn a confirmé officiellement qu’un film Wonder Woman est en développement au moment où nous parlons. « Wonder Woman est une chose à part » de la série déjà annoncée Paradise Lost HBO/Max. Selon le co-dirigeant de DC, le projet avance « lentement, mais ça bouge ». Il confirme ainsi : « Nous travaillons sur Wonder Woman. Wonder Woman est en cours d’écriture en ce moment. »

Gal Gadot a joué le rôle de Diana Prince dans l’ère précédente des films DC, d’abord dans Batman v Superman : L’Aube de la Justice de Zack Snyder, suivi de deux films Wonder Woman de la réalisatrice Patty Jenkins, d’un film de Justice League (deux si vous incluez « le SnyderCut ») et de caméos dans Shazam ! Fureur des dieux et The Flash.

Les plans pour un troisième volet ont été abandonnés une fois que Gunn et Safran ont été nommés pour diriger DC et inaugurer un nouvel univers cinématographique.

Gunn a confirmé que l’actrice n’a pas encore été choisie pour le rôle de Wonder Woman dans ce nouveau DCU, mais il clarifie également les commentaires de Zaslav. « Je pense que c’est exact, en fait », dit-il à propos de Superman, Batman, Supergirl et Wonder Woman étant des personnages cruciaux de la franchise.

« Je pense qu’il a tiré cela de quelque chose que j’ai dit. Je ne dirais pas seulement ces quatre personnages, mais je dirais que ces quatre personnages sont incroyablement importants pour nous. En ce moment, je me sens bien de savoir où se trouvent deux de ces personnages, et ensuite nous nous occupons des deux autres. »

Paradise Lost a été initialement annoncée en 2023 dans le cadre d’une liste de films et de séries de la phase Dieux et Monstres du DCU. Elle a été initialement conçu comme une série pour Max (à nouveau HBO Max) avec une histoire se déroulant sur Themyscira et sur « la genèse et l’intrigue politique d’une île de toutes les femmes », selon une description officielle.

Dans ses premiers commentaires sur la série télévisée, Gunn a noté : « C’est presque comme Game of Thrones avec Westeros mais avec tous les habitants de Paradise Island. »

L’équipe créative de Paradise Lost et Wonder Woman n’a pas été révélée.

Source : EW / Crédit ©DC