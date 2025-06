Batman II : Le film est « très important » pour James Gunn

James Gunn assure que le film Batman II de Matt Reeves reste très important et s’attend au nouveau scénario sous peu.

Le co-PDG de DC Studios, James Gunn, a récemment assuré aux fans que l’itération de Robert Pattinson du Dark Knight « est toujours là » alors que le scénariste/réalisateur Reeves est sur le point d’achever une nouvelle ébauche de la suite de The Batman de 2022.

« Ce que fait Matt est toujours très important, malgré toutes les histoires [qui disent] contraires », a déclaré Gunn à Entertainment Weekly. « Nous sommes censés voir ce script sous peu, et j’ai hâte. »

Dans cette même interview, Gunn a teasé qu’une nouvelle version de Wonder Woman était en écriture.

Dans les salles le 9 juillet, le film de James Gunn Superman lancera un nouveau DCU séparé de l’univers « Batman » de Reeves, qui comprend The Batman (2022) et la série spin-off sortie l’an dernier sur Max, The Penguin.

Après que Gunn ait précédemment défendu les retards de The Batman Partie II, dont la sortie est prévue le 1er octobre 2027 après un report d’un an, Reeves a déclaré en janvier que la suite serait tournée cette année.

« Nous faisons une chose à partir de laquelle l’histoire continue, mais j’espère que les gens seront surpris », a-t-il déclaré à Deadline.

Bien que Pattinson ait confirmé son intention de commencer le tournage d’ici « la fin de l’année », l’acteur a ensuite plaisanté : « J’ai commencé en tant que jeune Batman et je vais devenir un putain de vieux Batman d’ici la suite… J’ai 38 ans, je suis vieux. »

James Gunn a donc bien l’intention de garder deux univers séparés et laisser Matt Reeves continuer ce qu’il a démarré il y a 3 ans avec The Batman.

