Doctor Who saison 2 : L’Eurovision dans l’espace dévoile qui est Mme Flood (spoilers)

L’épisode 6 de la nouvelle saison de Doctor Who révèle qui est Mme Flood, introduit une nouvelle actrice surprise et met en place la fin de la saison. Spoilers.

Cette semaine, c’est l’Eurovision dans la vraie vie, mais c’est aussi l’Eurovision dans l’espace pour Doctor Who. En effet, la série a fait du célèbre concours de la chanson européen un événement interstellaire pour raconter une histoire très divertissante tout en préparant le terrain pour une fin de saison passionnante.

Le TARDIS atterrit sur Harmony Arena au moment même où l’animateur Rylan (véritable personnalité de la télévision britannique) sort de cryogénisation pour présenter le concours annuel. Alors que le Docteur et Belinda s’installent pour profiter du spectacle, les méchants le Petit (Freddie Fox) et Wynn (Iona Anderson) éteignent le bouclier aérien, envoyant le public dans l’espace.

La vue de tous ces corps emportés dans le vide est une image extrêmement sombre, un massacre de masse terrifiant mais il est rapidement révélé que, pour l’instant, ils sont simplement gelés. Cela donne au Docteur l’occasion d’essayer de remettre les choses en ordre. Pendant ce temps, Belinda fait la connaissance de la chanteuse Cora Saint Bavier (Miriam-Teak Lee), qui cache un sombre secret.

Malgré toutes les complexités techniques de l’épisode, c’est une intrigue assez simple : le Petit provoque un désastre et le Docteur y remédie, juste à temps pour que la série continue. En chemin, il rencontre Mike (Kadiff Kirwan) et Gary Gabbastone (Charlie Condou), un charmant couple de super fans de l’Eurovision qui apportent une dose nécessaire de chaleur et d’humour alors que le Docteur, convaincu que Belinda est parmi les victimes, perd sa positivité.

De temps en temps, Doctor Who aime à rappeler que son personnage principal n’est pas seulement un être charmant et bienveillant. C’est un être ancien qui peut renverser des gouvernements en une seule nuit et qui a la capacité de tuer des Dieux. Le Docteur est dangereux. Dans « Le concours Interstellaire de la Chanson », cela se manifeste dans sa réponse au Petit, qu’il menace d’abord, puis torture.

C’est un comportement surprenant, mais qui n’est pas incompatible avec la façon dont le personnage a été décrit auparavant, notamment dans des épisodes comme « Dalek« . Malgré tout, cette scène reste perturbante. Cependant, malgré la noirceur, le reste de l’épisode est assez amusant avec des personnages secondaires sympathiques et des numéros musicaux surprenants.

Plutôt que d’arrêter l’épisode toutes les quelques minutes pour une chanson, il y a quelques brefs extraits au début, juste assez pour nous donner une bonne idée de la compétition, mais ensuite la musique est retenue jusqu’à une interprétation finale véritablement émouvante de la chanson de Cora, qui souligne l’un des thèmes les plus sombres de l’épisode. Alors que les survivants reviennent indemnes et peuvent s’asseoir et profiter de leur nuit, le monde de Cora brûle toujours. C’est une note étonnamment subversive pour terminer l’histoire.

L’épisode n’est pas un simple parenthèse musicale, il est important dans la continuité l’intrigue générale de la saison. Tout au long de l’épisode, quelques scènes clés sont rejouées et on comprend rapidement que c’est la première partie furtive de ce qui est maintenant un final en trois parties de la saison.

L’apparition soudaine de Carole Ann Ford dans le rôle de Susan est une véritable surprise, perturbant les rêves du Docteur alors qu’il flotte inconscient dans l’espace. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait apparaître durant l’ère Gatwa depuis que le Docteur a commencé à mentionner sa petite-fille dans « The Devil’s Chord », mais le final de la saison précédente laissait entendre qu’elle était morte et ne reviendrait pas. Clairement, elle n’a pas dit son dernier mot.

Ensuite, il y a la révélation finale : Mme Flood enfin dévoilée. Le fait qu’Anita Dobson ait joué une version de la Rani a été l’une des théories de fans les plus populaires ces dernières semaines, mais sa bigénération dans une nouvelle incarnation jouée par l’excellente Archie Panjabi (The Good Wife) est la vraie surprise de l’épisode. Son arrivée annonce un tournant intéressant dans la série, même si la Rani a toujours été un personnage qui divise. Elle a été présentée à la fin de la série classique et n’a figuré que dans deux histoires, dont l’une est souvent répertoriée comme étant l’une des pires histoires de Doctor Who de tous les temps.

Dobson est toujours là, en tant que Mme Flood, mais assume désormais un nouveau rôle de subordonnée tandis que Panjabi adopte une performance de premier plan plus dure, rappelant clairement l’actrice originale de Rani, Kate O’Mara, mais il y a du potentiel ici. La Rani n’est pas un agent du chaos comme le Maître, elle a toujours été décrite comme une scientifique impitoyable et amorale. Cela n’a jamais été reflété dans la performance de Dobson, mais cela a plus de sens maintenant.

Quoi qu’il arrive ensuite, nous sommes en fin de saison. Le TARDIS a été compromis et le Docteur n’est plus le dernier des Seigneurs du Temps…

A noter aussi que le Docteur et Belinda ont enfin appris (par un hologramme du célèbre animateur Graham Norton) que la Terre s’est désintégrée le 24 mai, le jour où elle est partie.

