The Witcher saison 4 : Nouveau teaser avec Fishburne, la showrunner explique le départ de Cavill

Un clip exclusif dévoilé à l’IGN Fall Fan Fest 2025 permet enfin de voir Liam Hemsworth en action dans le rôle de Geralt, tandis que la showrunneuse revient sur les coulisses du départ de Cavill.

L’IGN Fall Fan Fest 2025 a dévoilé un clip exclusif de The Witcher saison 4, et c’est officiel : Liam Hemsworth est bel et bien le nouveau Geralt. Dans cet extrait on découvre notre sorceleur en mauvaise posture aux côtés de Jasquier, coincés face à une menace visiblement sérieuse.

C’est là que Laurence Fishburne fait son entrée fracassante en Regis, le barbier-chirurgien vampire de plusieurs siècles. L’acteur de Matrix apporte clairement sa présence imposante au personnage, et son intervention permet de sauver nos deux héros in extremis. Le clip offre un bon aperçu de la dynamique entre les personnages et confirme que Fishburne sera un ajout de poids au casting. Morpheus dans l’univers de The Witcher, on ne va pas se mentir, ça fait son petit effet… Ou pas.

La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich a profité de l’approche de la diffusion et promotion pour la série, pour s’expliquer sur le départ d’Henry Cavill auprès d’Entertainment Weekly lors de l’évènement : « Les conversations sur le recasting ont eu lieu pendant un moment » avant l’annonce officielle à l’automne 2022. Selon elle, Cavill avait « des projets pour d’autres rôles auxquels il voulait vraiment se consacrer », et forcer quelqu’un à rester n’était pas une option. Une décision « symbiotique », à l’entendre.

« On savait tous qu’un changement allait avoir lieu », explique-t-elle. « Et on était enthousiastes à l’idée de réfléchir à ce que ce changement pourrait être et, de mon point de vue, comment il pourrait bien s’intégrer dans l’histoire. »

L’équipe de production voulait annoncer le changement rapidement et avancer avec les deux dernières saisons de la série. « Notre public est très intelligent, très averti, très vocal. On savait qu’ils allaient avoir beaucoup d’opinions à ce sujet », reconnaît Hissrich.

Un géralt différent

Côté intégration narrative, la production n’a pas lésiné : Geralt arborera une nouvelle cicatrice sur le visage dès le début de la saison 4. Un moyen visuel d’expliquer le changement physique du personnage entre deux saisons. « On a pris la décision définitive de commencer avec Liam en lui donnant une cicatrice sur le visage, et on a même une explication sur pourquoi elle apparaît soudainement » précise la showrunneuse.

Hemsworth apporte aussi sa touche personnelle au rôle. Sa voix et son ton sont légèrement différents et il affiche « un peu plus d’humour ». « Liam adore jurer, et on a ramené les jurons », ajoute Hissrich. Le producteur Tomasz Bagiński observe que ce Geralt « sourit un peu plus » et « se sent peut-être un peu plus émotionnel » que la version Cavill.

Pour Hissrich, la transformation sera instantanée pour les spectateurs : « Les gens pensent à Geralt, et maintenant ils ont des images spécifiques en tête. En environ 45 secondes, je ne pense pas que vous y pensiez vraiment plus. Liam possède ce personnage. »

Reste à voir si cette transition convaincra les fans de la série, déjà échaudés par une saison 3 qui s’était éloignée des romans d’Andrzej Sapkowski – ce qui expliquerait en partie le départ de Cavill, grand amateur des bouquins.

Dans cette saison 4, Geralt, Yennefer et Ciri se retrouvent séparés par une guerre qui ravage le Continent. Chacun devra apprendre à diriger les groupes de marginaux qu’ils rencontrent s’ils veulent survivre au « baptême du feu » et se retrouver.

La saison 4 de The Witcher débarque le 30 octobre 2025 sur Netflix, avec Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey et la nouvelle recrue Laurence Fishburne au casting.

Crédit photos : ©Netflix / Source : IGN