Emmy Awards 2025 : The Pitt, Penguin, Last of Us, Hacks, White Lotus – Record de nominations pour HBO

Les séries HBO dominent les nominations des Emmy Awards 2025 avec notamment des citations pour The Pitt, Penguin, Last of Us, Hacks ou encore White Lotus.

Les nominations des Emmy Awards 2025 sont tombées hier et l’une des observations est la domination de HBO/HBO Max. En effet, la plateforme de Warner Bros Discovery est la plateforme la plus nommée avec 142 nominations.

Des nominations rythmées par les séries de HBO The Penguin (24), The White Lotus Saison 3 (23) et The Last of Us Saison 2 (16) ainsi que les originaux HBO Max Hacks Saison 4 (14) et The Pitt Saison 1 (13).

« En fin de compte, c’est une grande reconnaissance de tous les créatifs avec lesquels nous travaillons », a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO et HBO Max Content. « Les Emmys ne sont pas la raison pour laquelle nous faisons les séries que nous faisons, mais c’est une belle reconnaissance du travail acharné qui est consacré à chacune de ces séries. »

Il s’agit du plus grand nombre de nominations aux Emmy pour HBO en une seule année, dépassant son précédent record de 140 en 2022, avant le lancement du streamer HBO Max. L’an dernier, HBO n’a reçu que 91 nominations derrière Netflix et FX (propriété de Disney).

Même si Netflix remporte plus de nominations que l’an dernier (107 nominations) avec 121 nominations cette année, la plateforme perd quand même son lead de l’an dernier se plaçant en seconde position. Adolescence (13 nominations), Monstres L’Histoire de Lyle et Erik Menendez (11) ainsi que Black Mirror (10), sont les séries les plus nommées de la plateforme.

Apple a également connu une excellente moisson, avec 79 nominations dont 27 nominations pour Severance (la série la plus nommée cette année) et 23 nominations pour The Studio.

Dans son ensemble Disney a obtenu 128 nominations à travers toutes ses plateformes (ABC, Disney+, FX, Hulu et Nat Geo). Disney+ est passé de 19 nominations l’année dernière à 28 nominations cette année grâce à une récolte massive d’Andor (mis quelques snobs pour les acteurs) ainsi qu’à un certain amour pour Agatha All Along (malheureusement pas grand-chose pour ses actrices) et certains documentaires tels que Beatles ’64.

Retrouvez ci-dessous les nominations pour les Emmy Awards 2025.

Emmy Awards 2025 – Les Nominations

Meilleure série dramatique

Andor

La Diplomate

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Meilleure comédie

Abbott Elementary

The Bear : sur place ou à emporter

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Meilleure mini-série ou anthologie

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez

The Penguin

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Meilleure actrice dans une série dramatique

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La Diplomate

Meilleur acteur dans un second rôle d’une série dramatique

Zach Cherry, Severance

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

Sam Rockwell, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

John Turturro, Severance

Meilleure actrice dans un second rôle d’une série dramatique

Patricia Arquette, Severance

Carrie Coon, The White Lotus

Katherine LaNasa, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Parker Posey, The White Lotus

Natasha Rothwell, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

Jane Alexander, Severance

Gwendoline Christie, Severance

Kaitlyn Dever, The Last of Us

Cherry Jones, The Handmaid’s Tale

Catherine O’Hara, The Last of Us

Meilleur acteur invité dans une série dramatique

Giancarlo Esposito, The Boys

Scott Glenn, The White Lotus

Shawn Hatosy, The Pitt

Joe Pantoliano, The Last of Us

Forest Whitaker, Andor

Jeffrey Wright, The Last of Us

Meilleur acteur dans une comédie

Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear : sur place ou à emporter

Meilleure actrice dans une comédie

Uzo Aduba, La Résidence

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear : sur place ou à emporter

Jean Smart, Hacks

Meilleure actrice dans un second rôle d’une série comique

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Kathryn Hahn, The Studio

Janelle James, Abbott Elementary

Catherine O’Hara, The Studio

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Jessica Williams, Shrinking

Meilleur acteur dans un second rôle d’une série comique

Ike Barinholtz, The Studio

Colman Domingo, The Four Seasons

Harrison Ford, Shrinking

Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Michael Urie, Shrinking

Bowen Yang, Saturday Night Live

Meilleure actrice invitée dans une série comique

Olivia Colman, The Bear

Jamie Lee Curtis, The Bear

Cynthia Erivo, Poker Face

Robby Hoffman, Hacks

Zoe Kravitz, The Studio

Julianne Nicholson, Hacks

Meilleur acteur invité dans une série comique

Jon Bernthal, The Bear

Bryan Cranston, The Studio

Dave Franco, The Studio

Ron Howard, The Studio

Martin Scorsese, The Studio

Anthony Mackie, The Studio

Meilleure mini-série, série d’anthologie ou téléfilm

Adolescence

Black Mirror

Dying For Sex

Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story

The Penguin

Meilleur acteur dans une mini-série

Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence

Jake Gyllenhaal, Présumé Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez

Meilleure actrice dans une mini-série

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin

Michelle Williams, Dying for Sex

Meilleure actrice dans un second rôle d’une mini-série, d’une série d’anthologie ou d’un téléfilm

Erin Doherty, Adolescence

Ruth Negga, Présumé Innocent

Deirdre O’Connell, The Penguin

Chloë Sevigny, Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez

Jenny Slate, Dying for Sex

Christine Tremarco, Adolescence

Meilleur acteur dans un second rôle d’une mini-série, d’une série d’anthologie ou d’un téléfilm

Javier Bardem, Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez

Bill Camp, Présumé Innocent

Owen Cooper, Adolescence

Rob Delaney, Dying for Sex

Peter Sarsgaard, Présumé Innocent

Ashley Walters, Adolescence

